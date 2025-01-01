Дмитрий Волкострелов и «Такие дела» представляют

«Есть приметы, мол, взял на рыбалку бабу — рыбы не будет. Но у нас такого нет. Я наравне с Володей рыбачу, мужики относятся ко мне так же, как и к нему». Эти слова принадлежат Галине Ивановне Мартыновой — одной из героинь материала «Таких дел» о жизни рыбачек в Карелии.

Галина Ивановна, как и другие женщины из деревень Кинелахта, Вокнаволок, Ведлозеро и Черная Ламба, круглый год занимается ловлей рыбы. Для многих из них рыбалка — это не просто хобби, а необходимость, продиктованная жизненными обстоятельствами. «Моего деда репрессировали и расстреляли в Сандармохе, — рассказывает Галина. — Бабушка осталась одна с пятью детьми. Чтобы их прокормить, стала рыбачить».

Творческий проект и его реализация

Чтобы рассказать о судьбах рыбачек и запечатлеть их повседневную жизнь, главный редактор «Таких дел» Евгения Волункова и фоторедактор Дарья Асланян провели несколько дней в карельской глубинке, отправившись с героинями на рыбалку. Услышанное и увиденное теперь обретет новую форму в театральном проекте «Таких дел» и Театра.doc.

«У этого материала есть классный двигатель — истории женщин, за каждой из которых стоит исчезновение мужчины», — поясняет выбор материала для спектакля директор театра Александр Родионов. Режиссер Дмитрий Волкострелов добавляет: «Очевидно, это спектакль со слайдами», но не только. Две талантливые актрисы — Ольга Лапшина и Инна Сухорецкая — озвучат карельских рыбачек.

Благотворительная инициатива

Это второй вечер совместного проекта Театра.doc и медиа «Такие дела». На протяжении лета Театр.doc исследует четыре текста из «Таких дел», чтобы найти в них материал для документальных постановок и нестандартных сценических решений. Все вечера являются благотворительными: половина средств от продажи билетов будет передана «Таким делам», которые более десяти лет освещают жизнь человека в России и обращают внимание на социальные проблемы, с которыми сталкиваются многие.

Присоединяйтесь к нам и станьте частью этого важного театрального события!