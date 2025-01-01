Меню
Полосатые сказки
Киноафиша Полосатые сказки

Спектакль Полосатые сказки

0+
Продолжительность 40 минут
Возраст 0+

О спектакле

Удивительные сказки: мир, где возможно всё

А вы знали, что поросята могут летать? Конечно, не все, но вот Икар — так зовут нашего необычного поросенка, — может! А возможно, вы слышали о Яке, мечтающем о море, который проделал длинный путь от гор Тибета?

Или знали ли вы, что тигрята рождаются без полосок? Наш замечательный спектакль дарит возможность узнать об этих и других удивительных историях.

Смешные и трогательные истории

В нашем спектакле собраны сказки, которые одновременно смешны и трогательны, а также философски глубоки, словно написаны детской рукой. Они погружают маленьких зрителей в мир фантазий и вдохновения.

Интерактивность и мечты

Малыши смогут не только послушать истории, но и потрогать, почувствовать, а главное — помечтать о чем-то, что обязательно сбудется. Это великолепная возможность для детей познакомиться с театром и развить своё воображение.

Не пропустите шанс узнать, каково это — летать с Икаром и мечтать о море вместе с Якем. Ждем вас на спектакле!

Январь
5 января понедельник
17:00
Бродячая собачка. Новая сцена Санкт-Петербург, просп. Стачек, 74/1
от 1000 ₽
9 января пятница
11:00
Бродячая собачка. Новая сцена Санкт-Петербург, просп. Стачек, 74/1
от 600 ₽

