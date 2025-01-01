Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Полонез Огинского
Киноафиша Полонез Огинского

Спектакль Полонез Огинского

Постановка
Театр кукол им. Вольховского 12+
Режиссер Александр Борок
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Троагетельная история о детстве, прошедшем в военные годы. Спектакль Театра кукол им. Вольховского

Спектакль «Василёк» рассказывает трогательную историю мальчика-сироты, который в самые тяжелые времена Великой Отечественной войны выбирает не оружие, а скрипку. Его музыка отвлекает немецких солдат, пока партизаны минируют железнодорожный мост, что становится символом надежды и мужества.

Сила музыки

Василёк не просто герой, он олицетворяет веру в силу музыки. Вместо того чтобы поддаваться отчаянию, он выбирает мелодию как свое оружие. «Семь нот способны выручить скорее, чем семь пуль», - говорит он, демонстрируя, что даже в самые трудные моменты музыка может вдохнуть жизнь в человека и вернуть ему надежду.

Долгий путь к Победе

На плечах этого мальчика лежат все тяготы и лишения войны. Однако, несмотря на все испытания, Василёк не ожесточается. Он продолжает верить в лучшее, что делает его образ особенно трогательным и вдохновляющим.

Не упустите возможность

Спектакль «Василёк» – это не только история о войне, но и о силе духа и любви к жизни, о том, как искусство может изменить судьбы. Не упустите возможность увидеть эту поучительную и эмоциональную постановку. Мы ждем вас на спектакле!

Фотографии

Полонез Огинского Полонез Огинского Полонез Огинского Полонез Огинского Полонез Огинского Полонез Огинского Полонез Огинского Полонез Огинского Полонез Огинского Полонез Огинского Полонез Огинского Полонез Огинского Полонез Огинского
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше