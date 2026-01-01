Интерактивный спектакль «Полный вперед!»

Уральский государственный Театр Эстрады приглашает зрителей на увлекательный интерактивный спектакль «Полный вперед!». В компании бравого капитана и двух его преданных матросов юные участники отправятся в удивительное кругосветное плавание.

Приятные сюрпризы поджидают зрителей как на сцене, так и в зале. Яркие музыкальные номера оживят шоу, а задорные мореплаватели развеселят каждого!

Самых смелых ребят ожидают дальние страны, смешные истории, зажигательные песни, танцы и, конечно же, веселые игры с настоящими пиратами. Зрители смогут не только наблюдать, но и активно участвовать в происходящем, что добавит незабываемых эмоций для детей и их родителей.

Спектакль идеально подойдет любителям интерактивных постановок и тем, кто мечтает о захватывающих приключениях. В конце своего увлекательного пути зрители вернутся домой с новыми впечатлениями и радостью в сердцах.