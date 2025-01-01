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Билеты от 3500₽
Киноафиша Полный Абзац. Нескромное шоу на злобу дня

Полный Абзац. Нескромное шоу на злобу дня

16+
Возраст 16+
Билеты от 3500₽

О концерте/спектакле

Главные звёзды одноимённого утреннего шоу — Михаил Шахназаров, Мария Иваткина, Александр Карлов и Павел Русский

Приглашаем вас на уникальное театральное событие, где главные звёзды одноимённого утреннего шоу — Михаил Шахназаров, Мария Иваткина, Александр Карлов и Павел Русский — непременно скрасят ваш вечер.

Что вас ожидает?

В программе: актуальные новости, юмор, пародии, стихи и театральные мини-постановки. Не обойдётся и без музыкальных номеров. На фоне этой яркой палитры Сергей Шнуров покажется вам примерной гимназисткой.

Почему стоит посетить?

После увиденного вы точно перестанете смеяться в цирке и плакать на мелодрамах. Да и говорить, возможно, тоже. Это шоу обещает оставить незабываемые впечатления и зарядить положительными эмоциями.

 

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 октября
Центральный дом работников искусств Москва, Пушечная, 9/6, стр. 1
19:00 от 3500 ₽

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