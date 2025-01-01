Полный Абзац. Нескромное шоу на злобу дня

Главные звёзды одноимённого утреннего шоу — Михаил Шахназаров, Мария Иваткина, Александр Карлов и Павел Русский

Приглашаем вас на уникальное театральное событие, где главные звёзды одноимённого утреннего шоу — Михаил Шахназаров, Мария Иваткина, Александр Карлов и Павел Русский — непременно скрасят ваш вечер.

Что вас ожидает?

В программе: актуальные новости, юмор, пародии, стихи и театральные мини-постановки. Не обойдётся и без музыкальных номеров. На фоне этой яркой палитры Сергей Шнуров покажется вам примерной гимназисткой.

Почему стоит посетить?

После увиденного вы точно перестанете смеяться в цирке и плакать на мелодрамах. Да и говорить, возможно, тоже. Это шоу обещает оставить незабываемые впечатления и зарядить положительными эмоциями.