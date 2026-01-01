Полнокупольный художественный фильм «Покрышкин. Формула Победы»

Возраст 6+

О фильме

Легенда в небе: фильм о герое Покрышкине

Представляем вашему вниманию уникальный художественный полнокупольный фильм о замечательном лётчике, трижды Герое Советского Союза Александре Ивановиче Покрышкине. Эта история рассказывает о человеке, жизнь которого была посвящена небесам, и о том, как его смелость и креативный подход изменили ход воздушных сражений.

От мечты к подвигам

Фильм охватывает путь Покрышкина от детских увлечений самолётами до его выдающихся фронтовых достижений. В центре сюжета - создание легендарной тактики «высота - скорость - манёвр - огонь», которая позволила ему одержать выдающиеся победы в воздушных боях.

Невероятные технологии для уникального опыта

Созданный с использованием технологии 360° и дополненный захватывающими 3D-сценами, фильм не просто наблюдает за событиями, а даёт зрителям возможность «оказаться» внутри них. Вы сможете ощутить напряжение сражений, силу характера героя и атмосферу того времени.

Эмоциональное переживание

Этот фильм - не только визуальный спектакль, но и мощный эмоциональный заряд, который может вдохновить и напомнить о настоящем героизме. Идея создания проекта принадлежит команде Большого Новосибирского планетария, который подготовил этот фильм при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Не упустите возможность увидеть историю великого лётчика, олицетворяющего дух мужества и патриотизма.

 

Июнь
22 июня понедельник
15:00
Планетарий Пермь, б-р Гагарина, 27а
от 250 ₽

