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Полнокупольная программа в планетарии «Мир, в котором мы живем»
Киноафиша Полнокупольная программа в планетарии «Мир, в котором мы живем»

Полнокупольная программа в планетарии «Мир, в котором мы живем»

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Космическое Путешествие: Открытия XX Века в Астрономии

Приглашаем вас на уникальную программу, посвященную важнейшим открытиям, сделанным в XX веке с помощью методов наблюдательной астрономии. Эта программа даст вам возможность погрузиться в мир астрофизики и узнать о значительных достижениях в изучении Вселенной.

Ускоренное Расширение Вселенной

В рамках программы будет освещено открытие факта ускоренного расширения Вселенной. Вы узнаете, как это открытие связано с темной энергией и его ролью в современном понимании космоса.

Реликтовое Излучение и Большой Взрыв

Особое внимание уделяется реликтовому излучению, которое является остаточным светом от Большого взрыва. Это излучение подтверждает теорию о начале Вселенной и расширении пространства.

Космологические Теории

В программе кратко упоминаются ключевые теории, такие как теория относительности и модель Фридмана, а также теории инфляции, которые оказали огромное влияние на развитие космологии.

Значимые Ученые

Не обойдется и без упоминания выдающихся ученых, внесших неоценимый вклад в астрономию и космологию. Среди них: А. А. Фридман, Г. А. Гамов, Я. Б. Зельдович, А. Д. Линде, В. Ф. Муханов, В. А. Рубаков, А. Д. Сахаров, А. А. Старобинский, М. В. Сажин, Г. В. Чибисов и многие другие.

Присоединяйтесь к нам, чтобы узнать больше о захватывающих открытий и их влиянии на наше понимание Вселенной!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Пермь, 2 августа
Планетарий Пермь, б-р Гагарина, 27а
17:30 от 150 ₽

В ближайшие дни

Полнокупольная программа «Разноцветная Вселенная»
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Полнокупольная программа «Разноцветная Вселенная»
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Полнокупольная программа «Обитаемая Луна»
17 августа в 12:00 Планетарий
от 150 ₽
Полнокупольная программа «Темная сторона света»
12+
Естественно-научные Лекция Интерактивный
Полнокупольная программа «Темная сторона света»
30 августа в 15:00 Планетарий
от 150 ₽
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