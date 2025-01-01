Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Полнокупольная программа «В глубины Вселенной»
Киноафиша Полнокупольная программа «В глубины Вселенной»

Полнокупольная программа «В глубины Вселенной»

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Путешествие в глубины Вселенной в Пермском планетарии

Ночное небо, прекрасное и загадочное, стало темой множества рассказов и древних мифов. Желание понять Вселенную с момента появления человечества побуждало умы и сердца искателей знаний. И хоть мы только недавно начали по-настоящему осознавать свое место в безбрежном космосе, это стремление остается живым и сегодня.

Приглашаем вас на захватывающее шоу «В глубины Вселенной», которое откроет перед вами удивительный путь небесных открытий — от древнегреческих теорий до современных астрономических достижений. Это уникальное путешествие станет возможным благодаря молодому режиссеру Теофанису Н. Матсопулосу, который объединил искусство и науку в одном зрелище.

Что вас ждет?

Вы сможете насладиться великолепием различных миров Солнечной системы и ощутить неистовую ярость Солнца, погружаясь в масштабный музыкальный фон от норвежского композитора Джоана Б. Монелла. Шоу ведет зрителей через цветные колыбели и места гибели звезд, а затем — за пределы Млечного пути к мириадам галактик.

История астрономии

На вашем пути к космическим глубинам вас ждет увлекательный экскурс в историю астрономии. Узнайте о ключевых моментах, таких как изобретение телескопа и существование современных гигантских инструментов, которые продолжают исследовать тайны Вселенной.

«Это разноцветное и вдохновляющее путешествие... графика превосходна и на самом деле сама говорит за себя, показывая, насколько далеко амбиции человечества продвинули нас в плане наблюдения и понимания Вселенной» — так отзываются зрители о проекте.

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого опыта и откройте для себя глубины космоса вместе с нами!

Купить билет на выставка Полнокупольная программа «В глубины Вселенной»

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
25 октября суббота
19:00
Планетарий Пермь, б-р Гагарина, 27а
от 150 ₽

В ближайшие дни

Творческий мастер-класс по изготовлению свечи с тайным посланием
6+
Мастер-класс
Творческий мастер-класс по изготовлению свечи с тайным посланием
27 сентября в 12:00 Ogonek
от 1800 ₽
Полнокупольная программа «Солнце и жизнь Земли»
12+
Естественно-научные Лекция
Полнокупольная программа «Солнце и жизнь Земли»
25 сентября в 19:00 Планетарий
от 150 ₽
Кристина Новикова. Женщина женщине друг
0+
Лекция
Кристина Новикова. Женщина женщине друг
24 апреля в 19:00 Культурное пространство «Часовой завод»
от 1800 ₽
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше