Путешествие в глубины Вселенной в Пермском планетарии

Ночное небо, прекрасное и загадочное, стало темой множества рассказов и древних мифов. Желание понять Вселенную с момента появления человечества побуждало умы и сердца искателей знаний. И хоть мы только недавно начали по-настоящему осознавать свое место в безбрежном космосе, это стремление остается живым и сегодня.

Приглашаем вас на захватывающее шоу «В глубины Вселенной», которое откроет перед вами удивительный путь небесных открытий — от древнегреческих теорий до современных астрономических достижений. Это уникальное путешествие станет возможным благодаря молодому режиссеру Теофанису Н. Матсопулосу, который объединил искусство и науку в одном зрелище.

Что вас ждет?

Вы сможете насладиться великолепием различных миров Солнечной системы и ощутить неистовую ярость Солнца, погружаясь в масштабный музыкальный фон от норвежского композитора Джоана Б. Монелла. Шоу ведет зрителей через цветные колыбели и места гибели звезд, а затем — за пределы Млечного пути к мириадам галактик.

История астрономии

На вашем пути к космическим глубинам вас ждет увлекательный экскурс в историю астрономии. Узнайте о ключевых моментах, таких как изобретение телескопа и существование современных гигантских инструментов, которые продолжают исследовать тайны Вселенной.

«Это разноцветное и вдохновляющее путешествие... графика превосходна и на самом деле сама говорит за себя, показывая, насколько далеко амбиции человечества продвинули нас в плане наблюдения и понимания Вселенной» — так отзываются зрители о проекте.

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого опыта и откройте для себя глубины космоса вместе с нами!