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Полнокупольная программа «Солнце и жизнь Земли»
Киноафиша Полнокупольная программа «Солнце и жизнь Земли»

Полнокупольная программа «Солнце и жизнь Земли»

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Полнокупольная программа: Солнце и его загадки

В новой полнокупольной программе зрители смогут погрузиться в увлекательный мир астрономии и узнать о нашем ближайшем светиле – Солнце. Программа охватывает множество аспектов, связанных с его строением и активностью.

Строение Солнца и солнечная активность

Зрителям будут представлены основные параметры Солнца: его размеры, температура в ядре и на поверхности. Также будет раскрыт механизм происхождения звезды. Программа иллюстрирует процессы ядерного синтеза, происходящие в ядре Солнца, и показывает, как энергия в виде электромагнитного излучения просачивается к поверхности, прежде чем покинуть Солнце и уйти в межпланетное пространство.

Проявления солнечной активности

Солнечная активность – это не просто теоретическое понятие. Зрители увидят реальные фотографии солнечных пятен, факелов, протуберанцев и вспышек. Программа демонстрирует, как эти явления влияют на магнитные поля и взаимодействуют с Землей.

Воздействие на Землю

Также будет показано строение солнечной атмосферы, включая фотосферу, хромосферу и корону. Зрители узнают, как выбросы коронального вещества во время солнечных вспышек могут воздействовать на магнитосферу и ионосферу Земли, приводя к возникновению магнитных бурь и полярных сияний.

Не упустите возможность погрузиться в этот увлекательный и познавательный мир! Программа обещает быть не только информативной, но и визуально захватывающей, что сделает ваш вечер незабываемым.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Пермь, 16 августа
Планетарий Пермь, б-р Гагарина, 27а
17:30 от 150 ₽
Пермь, 30 августа
Планетарий Пермь, б-р Гагарина, 27а
17:30 от 150 ₽

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