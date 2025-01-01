Московский Планетарий представляет две увлекательные полнокупольные программы: «Солнце и жизнь Земли» и «Путеводные звёзды». Оба спектакля погружают зрителей в мир астрономии и дают возможность узнать много нового о космосе.
Программа «Солнце и жизнь Земли» предлагает зрителям уникальную возможность узнать об основных характеристиках Солнца, его строении и структуре солнечной атмосферы. Вы увидите реальные изображения солнечных пятен, факелов, протуберанцев и вспышек, а также работы действующих солнечных телескопов.
Программа также освещает процессы воздействия солнечных выбросов корональной массы на магнитосферу, биосферу и техносферу Земли. Зрителям будет представлена концепция гелиобиологии, разработанная российским ученым А.Л. Чижевским, что позволит глубже понять важность Солнца для нашей планеты.
Звездная программа «Путеводные звёзды» станет вашей «путеводной звездой» в мир астронавигации. Вместе с любознательным сыном космонавта и его бабушкой вы откроете для себя, как ночью на небе разворачивается настоящая звездная карта.
Эта карта помогала мореходам и первооткрывателям ориентироваться на суше и море, и по сей день остается актуальной для космонавтов на орбите. Вы узнаете, как распознать путеводные светила, запомнить звездные маршруты и где искать Полярную звезду.
Программа «Путеводные звезды» подарит вам практические навыки поиска важных навигационных звезд и созвездий, а также возможность задуматься о нашем месте под ночными светилами.