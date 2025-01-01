Анонсы полнокупольных программ от Московского Планетария в Волгограде

Московский Планетарий представляет две увлекательные полнокупольные программы: «Солнце и жизнь Земли» и «Путеводные звёзды». Оба спектакля погружают зрителей в мир астрономии и дают возможность узнать много нового о космосе.

«Солнце и жизнь Земли»

Программа «Солнце и жизнь Земли» предлагает зрителям уникальную возможность узнать об основных характеристиках Солнца, его строении и структуре солнечной атмосферы. Вы увидите реальные изображения солнечных пятен, факелов, протуберанцев и вспышек, а также работы действующих солнечных телескопов.

Программа также освещает процессы воздействия солнечных выбросов корональной массы на магнитосферу, биосферу и техносферу Земли. Зрителям будет представлена концепция гелиобиологии, разработанная российским ученым А.Л. Чижевским, что позволит глубже понять важность Солнца для нашей планеты.

«Путеводные звезды»

Звездная программа «Путеводные звёзды» станет вашей «путеводной звездой» в мир астронавигации. Вместе с любознательным сыном космонавта и его бабушкой вы откроете для себя, как ночью на небе разворачивается настоящая звездная карта.

Эта карта помогала мореходам и первооткрывателям ориентироваться на суше и море, и по сей день остается актуальной для космонавтов на орбите. Вы узнаете, как распознать путеводные светила, запомнить звездные маршруты и где искать Полярную звезду.

Программа «Путеводные звезды» подарит вам практические навыки поиска важных навигационных звезд и созвездий, а также возможность задуматься о нашем месте под ночными светилами.