Полнокупольные программы: погружение в астрономию на лекции в Волгоградском планетарии

Приглашаем вас на уникальную полнокупольную программу «Звездное небо и основы сферической астрономии». Это захватывающее путешествие в мир астрономии познакомит вас с основными понятиями, связанными со сферической астрономией: зенитом, надиром, эклиптикой, осью мира, отвесной линией, небесной сферой и небесными координатами.

В рамках программы вы сможете увидеть обзор звездного неба на разных широтах в разное время года. Каждый сеанс будет сопровождаться увлекательным рассказом о звездах и созвездиях. Визуализация материала осуществляется с помощью возможностей планетария и 3D-модели небесной сферы, что позволяет лучше усваивать информацию.

Образовательный потенциал

Данная программа идеально подходит для изучения курса «Астрономия» в старших классах школ и средних специальных учебных заведениях. Она также может быть использована в системе дополнительного образования, например, в астрономических кружках. Благодаря своим научно-популярным аспектам, программа будет интересна всем, кто хочет углубить свои знания о космосе.

Солнце – звезда нашей жизни

Не упустите возможность посетить программу «Солнце – звезда нашей жизни», которая посвящена главной звезде нашей системы. За 4,5 миллиарда лет Солнце стало источником тепла и света для Земли. В ходе программы вам расскажут об интересных фактах и загадочных явлениях, связанных с Солнцем: солнечное затмение, солнечные пятна, полярное сияние и магнитные бури.

Программа раскроет все секреты Солнца и предложит вам уникальный опыт полного погружения на его поверхность. Не упустите шанс открыть для себя тайны нашего светила!