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Полнокупольная программа «Солнце — звезда нашей жизни. Звездное небо и основы сферической астрономии»
Киноафиша Полнокупольная программа «Солнце — звезда нашей жизни. Звездное небо и основы сферической астрономии»

Полнокупольная программа «Солнце — звезда нашей жизни. Звездное небо и основы сферической астрономии»

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Полнокупольные программы: погружение в астрономию на лекции в Волгоградском планетарии

Приглашаем вас на уникальную полнокупольную программу «Звездное небо и основы сферической астрономии». Это захватывающее путешествие в мир астрономии познакомит вас с основными понятиями, связанными со сферической астрономией: зенитом, надиром, эклиптикой, осью мира, отвесной линией, небесной сферой и небесными координатами.

В рамках программы вы сможете увидеть обзор звездного неба на разных широтах в разное время года. Каждый сеанс будет сопровождаться увлекательным рассказом о звездах и созвездиях. Визуализация материала осуществляется с помощью возможностей планетария и 3D-модели небесной сферы, что позволяет лучше усваивать информацию.

Образовательный потенциал

Данная программа идеально подходит для изучения курса «Астрономия» в старших классах школ и средних специальных учебных заведениях. Она также может быть использована в системе дополнительного образования, например, в астрономических кружках. Благодаря своим научно-популярным аспектам, программа будет интересна всем, кто хочет углубить свои знания о космосе.

Солнце – звезда нашей жизни

Не упустите возможность посетить программу «Солнце – звезда нашей жизни», которая посвящена главной звезде нашей системы. За 4,5 миллиарда лет Солнце стало источником тепла и света для Земли. В ходе программы вам расскажут об интересных фактах и загадочных явлениях, связанных с Солнцем: солнечное затмение, солнечные пятна, полярное сияние и магнитные бури.

Программа раскроет все секреты Солнца и предложит вам уникальный опыт полного погружения на его поверхность. Не упустите шанс открыть для себя тайны нашего светила!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Волгоград, 27 июля
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
18:00 от 450 ₽
Волгоград, 28 июля
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
18:00 от 450 ₽
Волгоград, 30 июля
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
14:00 от 450 ₽
Волгоград, 2 августа
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
18:00 от 450 ₽
Волгоград, 7 августа
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
14:00 от 450 ₽
Волгоград, 8 августа
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
18:00 от 450 ₽
Волгоград, 11 августа
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
14:00 от 450 ₽
Волгоград, 14 августа
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
18:00 от 450 ₽
Волгоград, 19 августа
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
18:00 от 450 ₽
Волгоград, 22 августа
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
14:00 от 450 ₽
Волгоград, 27 августа
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
18:00 от 450 ₽
Волгоград, 31 августа
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
18:00 от 450 ₽

В ближайшие дни

Программа «Дневные наблюдения в обсерватории Волгоградского планетария»
6+
Естественно-научные Интерактивный Лекция
Программа «Дневные наблюдения в обсерватории Волгоградского планетария»
29 июля в 11:00 Волгоградский планетарий
Билеты
Программа «Вечерние наблюдения в обсерватории Волгоградского планетария»
12+
Естественно-научные Интерактивный Лекция
Программа «Вечерние наблюдения в обсерватории Волгоградского планетария»
23 августа в 20:00 Волгоградский планетарий
Билеты
Программа «Дневные наблюдения в обсерватории Волгоградского планетария»
6+
Естественно-научные Интерактивный Лекция
Программа «Дневные наблюдения в обсерватории Волгоградского планетария»
24 августа в 15:00 Волгоградский планетарий
Билеты
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