Полнокупольная программа «Сателикс»
Полнокупольная программа «Сателикс»

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Сателикс: путешествие в мир искусственных спутников

Искусственные спутники окружают нас повсюду: они помогают нам ориентироваться в пространстве, предсказывать погоду и остаются нашими верными спутниками в повседневной жизни. Но каково их значение и как они изменили наш мир? Мы предлагаем вам узнать больше об этом в новом семейном образовательном полнокупольном фильме Сателикс.

Фильм создан Обсерваторией и Планетарием в Брно, Чехия, и подходит для зрителей всех возрастов. Он расскажет о процессе изобретения и развитии искусственных спутников Земли, которые стали важной частью нашей жизни. Сателикс — это возможность узнать, как именно спутники влияют на различные аспекты нашего существования и что нас ждет в будущем.

Почему стоит посмотреть?

  • Увлекательная подача информации о технологиях и истории спутников.
  • Подходит для всей семьи: и дети, и взрослые найдут что-то интересное для себя.
  • Полнокупольный формат создаёт эффект погружения и позволяет лучше понять обсуждаемые темы.

Не упустите шанс погрузиться в мир науки и технических достижений, который безусловно захватит ваше воображение. Фильм Сателикс — это отличная возможность расширить свои знания и провести время с семьей в познавательной атмосфере.

Октябрь
4 октября суббота
17:30
Планетарий Пермь, б-р Гагарина, 27а
от 150 ₽

