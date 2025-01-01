Погружение в мир всеволновой астрономии

Приглашаем вас на уникальный фильм, который откроет перед вами новый взгляд на Вселенную через призму всеволновой астрономии. Эта наука позволяет нам исследовать небесные тела в различных диапазонах: инфракрасном, ультрафиолетовом, рентгеновском и гамма. Каждый из этих диапазонов стал настоящим прорывом, открывающим новые объекты и явления в мире звезд и галактик.

Путешествие по электромагнитному спектру

Зрители отправятся в увлекательное путешествие вдоль электромагнитного спектра. Вы увидите мир, наполненный невидимым излучением, заглянете внутрь туманностей, откроете новые звезды и встретитесь с самыми мощными объектами во всем Космосе. Вселенная предстанет перед вами как гигантская картина, полная удивительных особенностей и невиданных цветов.

История мироздания в ваших руках

Эта картина включает в себя всю историю мироздания. Вы сможете убедиться в невероятной красоте разноцветной Вселенной и ее удивительных аспектах, которые остаются скрытыми от человеческого глаза.

Награды и признание

Фильм создан студией Московского Планетария и был удостоен специальной награды на Минском полнокупольном фестивале и фонда «Добра» в 2019 году. Не упустите возможность стать частью этого незабываемого астрономического опыта!