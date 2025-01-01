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Полнокупольная программа «Разноцветная Вселенная»
Киноафиша Полнокупольная программа «Разноцветная Вселенная»

Полнокупольная программа «Разноцветная Вселенная»

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Погружение в мир всеволновой астрономии

Приглашаем вас на уникальный фильм, который откроет перед вами новый взгляд на Вселенную через призму всеволновой астрономии. Эта наука позволяет нам исследовать небесные тела в различных диапазонах: инфракрасном, ультрафиолетовом, рентгеновском и гамма. Каждый из этих диапазонов стал настоящим прорывом, открывающим новые объекты и явления в мире звезд и галактик.

Путешествие по электромагнитному спектру

Зрители отправятся в увлекательное путешествие вдоль электромагнитного спектра. Вы увидите мир, наполненный невидимым излучением, заглянете внутрь туманностей, откроете новые звезды и встретитесь с самыми мощными объектами во всем Космосе. Вселенная предстанет перед вами как гигантская картина, полная удивительных особенностей и невиданных цветов.

История мироздания в ваших руках

Эта картина включает в себя всю историю мироздания. Вы сможете убедиться в невероятной красоте разноцветной Вселенной и ее удивительных аспектах, которые остаются скрытыми от человеческого глаза.

Награды и признание

Фильм создан студией Московского Планетария и был удостоен специальной награды на Минском полнокупольном фестивале и фонда «Добра» в 2019 году. Не упустите возможность стать частью этого незабываемого астрономического опыта!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Пермь, 7 августа
Планетарий Пермь, б-р Гагарина, 27а
19:00 от 150 ₽
Пермь, 21 августа
Планетарий Пермь, б-р Гагарина, 27а
19:00 от 150 ₽
Пермь, 31 августа
Планетарий Пермь, б-р Гагарина, 27а
17:30 от 150 ₽

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