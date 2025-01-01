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Полнокупольная программа «Путеводные звезды»
Киноафиша Полнокупольная программа «Путеводные звезды»

Полнокупольная программа «Путеводные звезды»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Путеводные звезды: Увлекательное путешествие в мир астронавигации

Фильм производства студии Московского Планетария станет вашей «путеводной звездой» в мир астронавигации. Вместе с любознательным сыном космонавта и его бабушкой, вы увидите, как ночью на небе разворачивается настоящая звездная карта.

Звезды как навигаторы

Эта карта сопровождала мореходов, указывала путь первооткрывателям континентов и остается актуальной сегодня. Звезды и созвездия помогают ориентироваться космонавтам на орбите. Вы узнаете, как распознать путеводные светила и запомнить звездные маршруты.

Сокровища ночного неба

Что же таит сияющее мириадами звезд ночное небо? Где и зачем искать Полярную звезду? Как легко и быстро находить самые известные созвездия? Ответы на эти вопросы и посвящается новый увлекательный фильм о секретах астронавигации.

Практические навыки для каждого

Благодаря фильму «Путеводные звезды» вы получите практические навыки поиска важных навигационных звезд и созвездий. Это возможность поразмышлять о нашем месте под ночными светилами.

Звезды для всех

Неважно, где мы находимся — дома или вдали от него — звезды одинаково сияют для каждого из нас. Все мы — путешественники, которые бороздят пространство на огромном и прекрасном космическом корабле под названием планета Земля.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Пермь, 29 июля
Планетарий Пермь, б-р Гагарина, 27а
15:00 от 150 ₽
Пермь, 4 августа
Планетарий Пермь, б-р Гагарина, 27а
15:00 от 150 ₽
Пермь, 14 августа
Планетарий Пермь, б-р Гагарина, 27а
15:00 от 150 ₽
Пермь, 21 августа
Планетарий Пермь, б-р Гагарина, 27а
15:00 от 150 ₽

В ближайшие дни

Полнокупольная программа «Темная сторона света»
12+
Естественно-научные Лекция Интерактивный
Полнокупольная программа «Темная сторона света»
8 августа в 15:00 Планетарий
от 150 ₽
Арт-лекторий: Японский авангард середины XX века и зарождение буто. Лекция Кацуры Кана
12+
Лекция
Арт-лекторий: Японский авангард середины XX века и зарождение буто. Лекция Кацуры Кана
6 августа в 19:00 Филармония «Триумф»
от 800 ₽
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Естественно-научные Лекция
Полнокупольная программа «Обитаемая Луна»
17 августа в 12:00 Планетарий
от 150 ₽
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