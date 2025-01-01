Путеводные звезды: Увлекательное путешествие в мир астронавигации

Фильм производства студии Московского Планетария станет вашей «путеводной звездой» в мир астронавигации. Вместе с любознательным сыном космонавта и его бабушкой, вы увидите, как ночью на небе разворачивается настоящая звездная карта.

Звезды как навигаторы

Эта карта сопровождала мореходов, указывала путь первооткрывателям континентов и остается актуальной сегодня. Звезды и созвездия помогают ориентироваться космонавтам на орбите. Вы узнаете, как распознать путеводные светила и запомнить звездные маршруты.

Сокровища ночного неба

Что же таит сияющее мириадами звезд ночное небо? Где и зачем искать Полярную звезду? Как легко и быстро находить самые известные созвездия? Ответы на эти вопросы и посвящается новый увлекательный фильм о секретах астронавигации.

Практические навыки для каждого

Благодаря фильму «Путеводные звезды» вы получите практические навыки поиска важных навигационных звезд и созвездий. Это возможность поразмышлять о нашем месте под ночными светилами.

Звезды для всех

Неважно, где мы находимся — дома или вдали от него — звезды одинаково сияют для каждого из нас. Все мы — путешественники, которые бороздят пространство на огромном и прекрасном космическом корабле под названием планета Земля.