Приглашаем вас в увлекательное путешествие по бескрайним просторам Вселенной с новыми полнокупольными программами, созданными студией Московского Планетария.
Первая программа под названием «Путеводные звезды» станет вашей «путеводной звездой» в мир астронавигации. Вместе с любознательным сыном космонавта и его бабушкой вы откроете тайны ночного неба, которое на протяжении веков служило ориентиром для путешественников.
Эта увлекательная программа поможет вам освоить практические навыки поиска важных навигационных звезд и созвездий, а также задуматься о нашем месте под ночными светилами.
Следующая программа, «Разноцветная Вселенная», погрузит вас в мир всеволновой астрономии, открывающей новое восприятие неба в инфракрасном, ультрафиолетовом, рентгеновском и гамма-диапазонах. Каждый из этих диапазонов стал прорывом, приведшим к открытию новых объектов и явлений в мире звезд и галактик.
В ходе программы вы:
Вселенная откроется вам как гигантская картина, полная удивительных особенностей и невиданных цветов, запечатлевающая всю историю мироздания.
Программа «Разноцветная Вселенная» удостоилась множества наград:
Приглашаем вас присоединиться к наблюдениям невидимого и убедиться в невероятной красоте разноцветной Вселенной!