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Полнокупольная программа «Путеводные звезды & Разноцветная Вселенная»
Киноафиша Полнокупольная программа «Путеводные звезды & Разноцветная Вселенная»

Полнокупольная программа «Путеводные звезды & Разноцветная Вселенная»

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Загляните в бездну звезд: анонсы программ Московского Планетария

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по бескрайним просторам Вселенной с новыми полнокупольными программами, созданными студией Московского Планетария.

Путеводные звезды

Первая программа под названием «Путеводные звезды» станет вашей «путеводной звездой» в мир астронавигации. Вместе с любознательным сыном космонавта и его бабушкой вы откроете тайны ночного неба, которое на протяжении веков служило ориентиром для путешественников.

  • Как распознать путеводные светила?
  • Где искать Полярную звезду?
  • Как быстро находить известные созвездия?

Эта увлекательная программа поможет вам освоить практические навыки поиска важных навигационных звезд и созвездий, а также задуматься о нашем месте под ночными светилами.

Разноцветная Вселенная

Следующая программа, «Разноцветная Вселенная», погрузит вас в мир всеволновой астрономии, открывающей новое восприятие неба в инфракрасном, ультрафиолетовом, рентгеновском и гамма-диапазонах. Каждый из этих диапазонов стал прорывом, приведшим к открытию новых объектов и явлений в мире звезд и галактик.

В ходе программы вы:

  • Побываете внутри туманности;
  • Увидите множество новых звезд;
  • Встретитесь с самыми мощными объектами во всем Космосе.

Вселенная откроется вам как гигантская картина, полная удивительных особенностей и невиданных цветов, запечатлевающая всю историю мироздания.

Награды и достижения

Программа «Разноцветная Вселенная» удостоилась множества наград:

  • 2019 год - специальная награда Директора Минского полнокупольного фестиваля и фонда «Добра»;
  • 2021 год - признана лучшим фильмом на V Международном фестивале полнокупольных фильмов «Отражение Вселенной» в Ярославле;
  • 2022 год - лауреат VI Всероссийской премии «За верность науке», диплом II степени в номинации «Лучший научно-популярный проект года».

Приглашаем вас присоединиться к наблюдениям невидимого и убедиться в невероятной красоте разноцветной Вселенной!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Волгоград, 29 июля
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
14:00 от 450 ₽
Волгоград, 30 июля
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
18:00 от 450 ₽
Волгоград, 4 августа
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
18:00 от 450 ₽
Волгоград, 8 августа
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
14:00 от 450 ₽
Волгоград, 9 августа
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
18:00 от 450 ₽
Волгоград, 13 августа
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
14:00 от 450 ₽
Волгоград, 17 августа
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
14:00 от 450 ₽
Волгоград, 21 августа
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
14:00 от 450 ₽
Волгоград, 23 августа
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
18:00 от 450 ₽
Волгоград, 25 августа
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
14:00 от 450 ₽
Волгоград, 29 августа
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
18:00 от 450 ₽

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