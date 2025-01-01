Загляните в бездну звезд: анонсы программ Московского Планетария

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по бескрайним просторам Вселенной с новыми полнокупольными программами, созданными студией Московского Планетария.

Путеводные звезды

Первая программа под названием «Путеводные звезды» станет вашей «путеводной звездой» в мир астронавигации. Вместе с любознательным сыном космонавта и его бабушкой вы откроете тайны ночного неба, которое на протяжении веков служило ориентиром для путешественников.

Как распознать путеводные светила?

Где искать Полярную звезду?

Как быстро находить известные созвездия?

Эта увлекательная программа поможет вам освоить практические навыки поиска важных навигационных звезд и созвездий, а также задуматься о нашем месте под ночными светилами.

Разноцветная Вселенная

Следующая программа, «Разноцветная Вселенная», погрузит вас в мир всеволновой астрономии, открывающей новое восприятие неба в инфракрасном, ультрафиолетовом, рентгеновском и гамма-диапазонах. Каждый из этих диапазонов стал прорывом, приведшим к открытию новых объектов и явлений в мире звезд и галактик.

В ходе программы вы:

Побываете внутри туманности;

Увидите множество новых звезд;

Встретитесь с самыми мощными объектами во всем Космосе.

Вселенная откроется вам как гигантская картина, полная удивительных особенностей и невиданных цветов, запечатлевающая всю историю мироздания.

Награды и достижения

Программа «Разноцветная Вселенная» удостоилась множества наград:

2019 год - специальная награда Директора Минского полнокупольного фестиваля и фонда «Добра»;

2021 год - признана лучшим фильмом на V Международном фестивале полнокупольных фильмов «Отражение Вселенной» в Ярославле;

2022 год - лауреат VI Всероссийской премии «За верность науке», диплом II степени в номинации «Лучший научно-популярный проект года».

Приглашаем вас присоединиться к наблюдениям невидимого и убедиться в невероятной красоте разноцветной Вселенной!