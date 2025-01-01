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Полнокупольная программа «Путеводные звезды & Полярис. Космическая субмарина»
Киноафиша Полнокупольная программа «Путеводные звезды & Полярис. Космическая субмарина»

Полнокупольная программа «Путеводные звезды & Полярис. Космическая субмарина»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Анонсы полнокупольных программ Московского Планетария в Волгограде

Полярис. Космическая субмарина и загадка полярной ночи

Приглашаем вас на невероятно трогательную и захватывающую историю о дружбе двух жителей полюсов — Южного и Северного. В полнокупольной программе «Полярис. Космическая субмарина и загадка полярной ночи» вы встретите белого медведя Владимира и пингвина Джеймса, которые встречаются во льдах Арктики.

В ходе своего приключения друзья рассказывают о своих родных краях, вместе наблюдают за звездами и удивляются тому, почему ночь на полюсах Земли такая длинная. Их дружба вдохновляет на создание обсерватории, а затем — импровизированного космического корабля, на котором они совершают межпланетное путешествие.

Путеводные звезды

Звездная программа «Путеводные звезды» от студии Московского Планетария станет вашей «путеводной звездой» в мир астронавигации. Вместе с любознательным сыном космонавта и его бабушкой вы увидите, как ночью на небе разворачивается настоящая звездная карта.

Эта карта помогала мореходам находить дорогу, указывала путь первооткрывателям континентов и остаётся актуальной для космонавтов на орбите. Вам предстоит научиться распознавать путеводные светила, запоминать звездные маршруты и выяснить, какие сокровища таит сияющее мириадами звезд ночное небо.

Где и зачем искать Полярную звезду? Как легко и быстро находить самые известные созвездия? Ответы на эти вопросы вы найдете в нашей увлекательной программе о секретах астронавигации, где получите практические навыки поиска важных навигационных звезд и созвездий.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Волгоград, 31 июля
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
10:00 от 450 ₽
Волгоград, 13 августа
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
10:00 от 450 ₽
Волгоград, 21 августа
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
12:00 от 450 ₽
Волгоград, 27 августа
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
10:00 от 450 ₽

В ближайшие дни

Программа «Дневные наблюдения в обсерватории Волгоградского планетария»
6+
Естественно-научные Интерактивный Лекция
Программа «Дневные наблюдения в обсерватории Волгоградского планетария»
31 августа в 11:00 Волгоградский планетарий
Билеты
Программа «Вечерние наблюдения в обсерватории Волгоградского планетария»
12+
Естественно-научные Интерактивный Лекция
Программа «Вечерние наблюдения в обсерватории Волгоградского планетария»
31 августа в 20:00 Волгоградский планетарий
Билеты
Программа «Дневные наблюдения в обсерватории Волгоградского планетария»
6+
Естественно-научные Интерактивный Лекция
Программа «Дневные наблюдения в обсерватории Волгоградского планетария»
9 августа в 15:00 Волгоградский планетарий
Билеты
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