Анонсы полнокупольных программ Московского Планетария в Волгограде

Полярис. Космическая субмарина и загадка полярной ночи

Приглашаем вас на невероятно трогательную и захватывающую историю о дружбе двух жителей полюсов — Южного и Северного. В полнокупольной программе «Полярис. Космическая субмарина и загадка полярной ночи» вы встретите белого медведя Владимира и пингвина Джеймса, которые встречаются во льдах Арктики.

В ходе своего приключения друзья рассказывают о своих родных краях, вместе наблюдают за звездами и удивляются тому, почему ночь на полюсах Земли такая длинная. Их дружба вдохновляет на создание обсерватории, а затем — импровизированного космического корабля, на котором они совершают межпланетное путешествие.

Путеводные звезды

Звездная программа «Путеводные звезды» от студии Московского Планетария станет вашей «путеводной звездой» в мир астронавигации. Вместе с любознательным сыном космонавта и его бабушкой вы увидите, как ночью на небе разворачивается настоящая звездная карта.

Эта карта помогала мореходам находить дорогу, указывала путь первооткрывателям континентов и остаётся актуальной для космонавтов на орбите. Вам предстоит научиться распознавать путеводные светила, запоминать звездные маршруты и выяснить, какие сокровища таит сияющее мириадами звезд ночное небо.

Где и зачем искать Полярную звезду? Как легко и быстро находить самые известные созвездия? Ответы на эти вопросы вы найдете в нашей увлекательной программе о секретах астронавигации, где получите практические навыки поиска важных навигационных звезд и созвездий.