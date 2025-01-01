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Полнокупольная программа «Путеводные звёзды & Кошки Китц: СуперЛунное приключение»
Киноафиша Полнокупольная программа «Путеводные звёзды & Кошки Китц: СуперЛунное приключение»

Полнокупольная программа «Путеводные звёзды & Кошки Китц: СуперЛунное приключение»

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О концерте/спектакле

Путеводные звёзды: Ваш гид по ночному небу в Волгоградском планетарии

Полнокупольная программа «Путеводные звёзды», созданная студией Московского Планетария, станет вашей «путеводной звездой» в мире астронавигации. Вместе с любознательным сыном космонавта и его бабушкой вы узнаете, как ночное небо превращается в настоящую звездную карту.

Путешествие по звёздам

Звезды всегда помогали путешественникам находить свой путь. Мореходы использовали их для навигации, первооткрыватели континентов ориентировались по созвездиям, а современным космонавтам звезды также служат важным ориентиром на орбите.

Что вас ждёт на программе?

Программа «Путеводные звёзды» ответит на множество вопросов:

  • Как распознать путеводные светила и запомнить звездные маршруты?
  • Какие сокровища таит ночное небо?
  • Где и зачем искать Полярную звезду?
  • Как быстро находить самые известные созвездия?

Вы получите практические навыки поиска важных навигационных звезд и возможность поразмышлять о нашем месте под ночными светилами.

Суперлунные приключения: кошки Китц

Одновременно с «Путеводными звёздами» вас ждёт полнокупольный мультфильм «Суперлунные приключения: кошки Китц», который уже готов порадовать маленьких и больших зрителей под звёздным куполом. Яркий и красочный мультфильм с захватывающим сюжетом расскажет о космосе так, что будет интересно каждому.

Приключения кошачьей СуперКоманды

Вместе с кошками Пепе, Тутти и Китц вы отправитесь в невероятные приключения как в космосе, так и на Земле. Друзья узнают:

  • Откуда в космосе вода;
  • Как образуются кратеры;
  • Как очистить орбиту Земли от космического мусора;
  • И познакомятся с лунным кроликом.

Не упустите шанс отправиться навстречу приключениям с кошачьей СуперКомандой!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Волгоград, 28 июля
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
12:00 от 450 ₽
Волгоград, 18 августа
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
10:00 от 450 ₽

В ближайшие дни

Программа «Дневные наблюдения в обсерватории Волгоградского планетария»
6+
Естественно-научные Интерактивный Лекция
Программа «Дневные наблюдения в обсерватории Волгоградского планетария»
1 августа в 11:00 Волгоградский планетарий
Билеты
Научно-познавательная лекция «Удивительные спутники»
12+
Лекция
Научно-познавательная лекция «Удивительные спутники»
31 июля в 16:00 Волгоградский планетарий
от 400 ₽
Программа «Дневные наблюдения в обсерватории Волгоградского планетария»
6+
Естественно-научные Интерактивный Лекция
Программа «Дневные наблюдения в обсерватории Волгоградского планетария»
9 августа в 15:00 Волгоградский планетарий
Билеты
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