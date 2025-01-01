Путеводные звёзды: Ваш гид по ночному небу в Волгоградском планетарии

Полнокупольная программа «Путеводные звёзды», созданная студией Московского Планетария, станет вашей «путеводной звездой» в мире астронавигации. Вместе с любознательным сыном космонавта и его бабушкой вы узнаете, как ночное небо превращается в настоящую звездную карту.

Путешествие по звёздам

Звезды всегда помогали путешественникам находить свой путь. Мореходы использовали их для навигации, первооткрыватели континентов ориентировались по созвездиям, а современным космонавтам звезды также служат важным ориентиром на орбите.

Что вас ждёт на программе?

Программа «Путеводные звёзды» ответит на множество вопросов:

Как распознать путеводные светила и запомнить звездные маршруты?

Какие сокровища таит ночное небо?

Где и зачем искать Полярную звезду?

Как быстро находить самые известные созвездия?

Вы получите практические навыки поиска важных навигационных звезд и возможность поразмышлять о нашем месте под ночными светилами.

Суперлунные приключения: кошки Китц

Одновременно с «Путеводными звёздами» вас ждёт полнокупольный мультфильм «Суперлунные приключения: кошки Китц», который уже готов порадовать маленьких и больших зрителей под звёздным куполом. Яркий и красочный мультфильм с захватывающим сюжетом расскажет о космосе так, что будет интересно каждому.

Приключения кошачьей СуперКоманды

Вместе с кошками Пепе, Тутти и Китц вы отправитесь в невероятные приключения как в космосе, так и на Земле. Друзья узнают:

Откуда в космосе вода;

Как образуются кратеры;

Как очистить орбиту Земли от космического мусора;

И познакомятся с лунным кроликом.

Не упустите шанс отправиться навстречу приключениям с кошачьей СуперКомандой!