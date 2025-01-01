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Полнокупольная программа «Путеводные звёзды & Белочки в поисках идеальной планеты»
Киноафиша Полнокупольная программа «Путеводные звёзды & Белочки в поисках идеальной планеты»

Полнокупольная программа «Путеводные звёзды & Белочки в поисках идеальной планеты»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

От космических белочек до звездных путешествий. Лекция в Волгоградском планетарии

Полнокупольная программа «Белочки в поисках идеальной планеты»
Две юных белочки мечтают попасть на планету, где растут большие-пребольшие орехи. Они упорно пытаются покорить небо, и умный филин Леон поможет бельчатам понять, где же искать идеальную планету с самыми вкусными орехами во вселенной. Но зачем мечтать, если все, что нужно, — это отправиться в космос? Эта увлекательная программа погружает зрителей в мир детской фантазии и космических приключений.

О программе

«Белочки в поисках идеальной планеты» — это не просто спектакль, это полнокупольное представление, которое сочетает в себе анимацию, музыку и захватывающие визуальные эффекты. Программа подходит для семейного просмотра и подарит зрителям возможность увидеть, как мечты становятся реальностью.

Полнокупольная программа «Путеводные звёзды»
Звездная программа производства студии Московского Планетария станет вашей «путеводной звездой» в мир астронавигации. Вместе с любознательным сыном космонавта и его бабушкой вы увидите, как ночью на небе разворачивается настоящая звездная карта. Эта карта издревле помогала путешественникам находить дорогу, и она по-прежнему актуальна для современных космонавтов на орбите.

Что вас ждет?

В программе «Путеводные звёзды» вы получите ответы на множество интересных вопросов:

  • Как распознать путеводные светила и запомнить звездные маршруты?
  • Какие сокровища таит сияющее мириадами звезд ночное небо?
  • Где и зачем искать Полярную звезду?
  • Как легко и быстро находить самые известные созвездия?

 

Эта увлекательная программа дарит зрителям практические навыки поиска важных навигационных звезд и созвездий, а также дает возможность поразмыслить о нашем месте под ночными светилами. Не упустите возможность узнать больше о звездах и их секретах!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Волгоград, 4 августа
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
10:00 от 450 ₽
Волгоград, 7 августа
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
12:00 от 450 ₽
Волгоград, 12 августа
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
12:00 от 450 ₽
Волгоград, 20 августа
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
10:00 от 450 ₽
Волгоград, 28 августа
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
12:00 от 450 ₽

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Естественно-научные Интерактивный Лекция
Программа «Дневные наблюдения в обсерватории Волгоградского планетария»
14 августа в 11:00 Волгоградский планетарий
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Полнокупольная программа «Путеводные звезды & обитаемая луна»
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от 450 ₽
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6+
Естественно-научные Интерактивный Лекция
Программа «Дневные наблюдения в обсерватории Волгоградского планетария»
5 августа в 15:00 Волгоградский планетарий
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