От космических белочек до звездных путешествий. Лекция в Волгоградском планетарии

Полнокупольная программа «Белочки в поисках идеальной планеты»

Две юных белочки мечтают попасть на планету, где растут большие-пребольшие орехи. Они упорно пытаются покорить небо, и умный филин Леон поможет бельчатам понять, где же искать идеальную планету с самыми вкусными орехами во вселенной. Но зачем мечтать, если все, что нужно, — это отправиться в космос? Эта увлекательная программа погружает зрителей в мир детской фантазии и космических приключений.

О программе

«Белочки в поисках идеальной планеты» — это не просто спектакль, это полнокупольное представление, которое сочетает в себе анимацию, музыку и захватывающие визуальные эффекты. Программа подходит для семейного просмотра и подарит зрителям возможность увидеть, как мечты становятся реальностью.

Полнокупольная программа «Путеводные звёзды»

Звездная программа производства студии Московского Планетария станет вашей «путеводной звездой» в мир астронавигации. Вместе с любознательным сыном космонавта и его бабушкой вы увидите, как ночью на небе разворачивается настоящая звездная карта. Эта карта издревле помогала путешественникам находить дорогу, и она по-прежнему актуальна для современных космонавтов на орбите.

Что вас ждет?

В программе «Путеводные звёзды» вы получите ответы на множество интересных вопросов:

Как распознать путеводные светила и запомнить звездные маршруты?

Какие сокровища таит сияющее мириадами звезд ночное небо?

Где и зачем искать Полярную звезду?

Как легко и быстро находить самые известные созвездия?

Эта увлекательная программа дарит зрителям практические навыки поиска важных навигационных звезд и созвездий, а также дает возможность поразмыслить о нашем месте под ночными светилами. Не упустите возможность узнать больше о звездах и их секретах!