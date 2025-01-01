Приглашаем вас на увлекательные приключения в рамках двух полнокупольных программ, которые подарят незабываемые эмоции и откроют новые горизонты знаний о космосе!
Эта программа расскажет трогательную историю о дружбе двух жителей полюсов – белого медведя Владимира и пингвина Джеймса. Встречаясь во льдах Арктики, они становятся друзьями и делятся историями о своих родных краях.
Во время своих приключений друзья наблюдают за звездами и задаются вопросом: почему ночь на полюсах Земли такая длинная? Чтобы разгадать эту загадку, они строят обсерваторию и импровизированный космический корабль, с помощью которого отправляются в межпланетное путешествие.
В этой программе Владимир и Джеймс продолжают свои приключения на борту космического корабля «Полярис». Их цель – изучение полярного сияния. Однако, столкнувшись с метеоритом, друзья терпят крушение и попадают к подножию древней пирамиды.
На помощь им приходит колибри Люсия, которая делится легендой о «камнях света». Чтобы раскрыть эту тайну, герои отправляются на Луну, исследуют пояс астероидов и даже садятся на ядро кометы.
Не упустите возможность погрузиться в мир космических тайн и удивительных открытий вместе с Владимиром и Джеймсом!