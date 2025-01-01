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Полнокупольная программа «Полярис. Космическая субмарина и загадка полярной ночи. Люсия. Секрет падающих звезд»
Киноафиша Полнокупольная программа «Полярис. Космическая субмарина и загадка полярной ночи. Люсия. Секрет падающих звезд»

Полнокупольная программа «Полярис. Космическая субмарина и загадка полярной ночи. Люсия. Секрет падающих звезд»

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О концерте/спектакле

Полнокупольные программы: «Полярис» и «Люсия» в Волгоградском планетарии

Приглашаем вас на увлекательные приключения в рамках двух полнокупольных программ, которые подарят незабываемые эмоции и откроют новые горизонты знаний о космосе!

«Полярис. Космическая субмарина и загадка полярной ночи»

Эта программа расскажет трогательную историю о дружбе двух жителей полюсов – белого медведя Владимира и пингвина Джеймса. Встречаясь во льдах Арктики, они становятся друзьями и делятся историями о своих родных краях.

Во время своих приключений друзья наблюдают за звездами и задаются вопросом: почему ночь на полюсах Земли такая длинная? Чтобы разгадать эту загадку, они строят обсерваторию и импровизированный космический корабль, с помощью которого отправляются в межпланетное путешествие.

«Люсия. Секрет падающих звезд»

В этой программе Владимир и Джеймс продолжают свои приключения на борту космического корабля «Полярис». Их цель – изучение полярного сияния. Однако, столкнувшись с метеоритом, друзья терпят крушение и попадают к подножию древней пирамиды.

На помощь им приходит колибри Люсия, которая делится легендой о «камнях света». Чтобы раскрыть эту тайну, герои отправляются на Луну, исследуют пояс астероидов и даже садятся на ядро кометы.

Не упустите возможность погрузиться в мир космических тайн и удивительных открытий вместе с Владимиром и Джеймсом!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Волгоград, 27 июля
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
10:00 от 450 ₽
Волгоград, 9 августа
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
12:00 от 450 ₽
Волгоград, 17 августа
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
12:00 от 450 ₽
Волгоград, 24 августа
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
10:00 от 450 ₽

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