Полнокупольные программы: «Полярис» и «Люсия» в Волгоградском планетарии

Приглашаем вас на увлекательные приключения в рамках двух полнокупольных программ, которые подарят незабываемые эмоции и откроют новые горизонты знаний о космосе!

«Полярис. Космическая субмарина и загадка полярной ночи»

Эта программа расскажет трогательную историю о дружбе двух жителей полюсов – белого медведя Владимира и пингвина Джеймса. Встречаясь во льдах Арктики, они становятся друзьями и делятся историями о своих родных краях.

Во время своих приключений друзья наблюдают за звездами и задаются вопросом: почему ночь на полюсах Земли такая длинная? Чтобы разгадать эту загадку, они строят обсерваторию и импровизированный космический корабль, с помощью которого отправляются в межпланетное путешествие.

«Люсия. Секрет падающих звезд»

В этой программе Владимир и Джеймс продолжают свои приключения на борту космического корабля «Полярис». Их цель – изучение полярного сияния. Однако, столкнувшись с метеоритом, друзья терпят крушение и попадают к подножию древней пирамиды.

На помощь им приходит колибри Люсия, которая делится легендой о «камнях света». Чтобы раскрыть эту тайну, герои отправляются на Луну, исследуют пояс астероидов и даже садятся на ядро кометы.

Не упустите возможность погрузиться в мир космических тайн и удивительных открытий вместе с Владимиром и Джеймсом!