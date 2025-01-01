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Полнокупольная программа «Космонавтика для детей»
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Полнокупольная программа «Космонавтика для детей»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Полет в космос: Познавательный фильм для детей

С древнейших времен человечество мечтало о том, чтобы парить в небе, как птицы. Как удалось преодолеть земное притяжение? Кто был первым, кто смог осуществить этот дерзкий полет? Ответы на эти вопросы можно найти в новом семейном познавательном фильме «Космонавтика для детей».

Увлекательное путешествие в космос

Этот фильм приглашает юных зрителей в захватывающее путешествие за пределы нашей планеты. Вместе со стартующей космической ракетой зрители отправятся в космос и узнают, как живут и работают космонавты на орбитальной станции. И это только начало!

Что такое перегрузка и невесомость?

Фильм также подробно расскажет о таких явлениях, как перегрузка и невесомость. Дети смогут узнать, как эти физические концепции влияют на жизнь космонавтов и какие технологии помогают им адаптироваться к условиям космоса.

Изучение планет Солнечной системы

Кроме того, «Космонавтика для детей» погрузит зрителей в мир космической техники и ее роли в исследовании Земли, Луны и других планет Солнечной системы. Это не только познавательно, но и вдохновляюще!

Не упустите возможность открыть для себя удивительный мир космоса вместе с вашим ребенком. Фильм «Космонавтика для детей» станет отличным способом провести время и узнать много нового!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Пермь, 9 августа
Планетарий Пермь, б-р Гагарина, 27а
15:00 от 150 ₽
Пермь, 15 августа
Планетарий Пермь, б-р Гагарина, 27а
15:00 от 150 ₽

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