Полнокупольная программа «Космическая Котовасия. Перезагрузка & Удивительная планета»
6+
О выставке

Интерактивная детская программа в Волгоградском Планетарии

В полнокупольной программе «Космическая Котовасия: Перезагрузка» вас снова ждут знакомые герои — кот Пушель и мышонок Пип. На этот раз они непреднамеренно оказываются в смартфоне, попадая в таинственное ИИ-пространство.

В цифровом мире Пушель и Пип знакомятся с голосовым помощником Сириусом, который станет их проводником в увлекательный мир космонавтики. Вместе с героями вы пройдете ключевые этапы становления космонавтики: от первых смелых идей до современных орбитальных миссий и исследований дальнего космоса.

Полнокупольное изображение создаст эффект полного присутствия в исторических событиях и позволит вам почувствовать масштаб человеческого стремления к звёздам. Программа поднимает важный вопрос о роли искусственного интеллекта в жизни человечества.

«Котовасия: Перезагрузка» — это познавательная и зрелищная программа для всей семьи, которая расскажет о всемирной истории космонавтики и сделает акцент на связи современных технологий с нашей повседневной жизнью.

Удивительная планета

В полнокупольной программе «Удивительная планета» вы увидите нашу Землю из космоса. Пролетая над материками и океанами, вы станете свидетелями событий, произошедших на планете миллионы лет назад, в эпоху динозавров.

Вы сможете исследовать глубочайшие впадины и покорить величественные горные вершины. Ощущения, недоступные в реальной жизни, ждут вас в самых интересных и загадочных уголках планеты, и вы никогда не забудете это удивительное шоу!

30 мая суббота
12:00
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
от 600 ₽
1 июня понедельник
10:00
от 600 ₽
6 июня суббота
10:00
от 600 ₽
12 июня пятница
12:00
от 600 ₽
24 июня среда
12:00
от 600 ₽

Комбинированная программа «Разноцветная Вселенная»
7 июня в 19:20 Волгоградский планетарий
от 500 ₽
Программа «Дневные наблюдения в обсерватории Волгоградского планетария»
28 мая в 11:00 Волгоградский планетарий
Билеты
Лекционная программа «Фантазии космоса»
30 мая в 16:00 Волгоградский планетарий
от 650 ₽
