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Полнокупольная программа «Космическая история России»
Киноафиша Полнокупольная программа «Космическая история России»

Полнокупольная программа «Космическая история России»

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Погружение в космическое будущее. Лекция в Волгоградском планетарии

Полнокупольная программа "Космический класс" перенесет зрителей в захватывающее будущее, где на уроке в лунном классе будут рассмотрены ключевые этапы освоения космического пространства. Это уникальное событие обещает не только развлечение, но и образовательный опыт, который оставит яркие впечатления у всех участников.

Отечественные достижения в космосе

Особое внимание в программе уделено достижениям России в теории и практике космического полета. Зрители смогут увидеть наглядные примеры работы основоположников космической отрасли. В программе представлены:

  • Идея многоступенчатой ракеты и теории космического полета Константина Циолковского,
  • Разработка ракеты Р-7 Сергея Королева,
  • Запуск первого спутника Земли.

Значимые этапы космических технологий

Программа охватывает важнейшие события в истории космонавтики:

  • Подготовка и первый полет человека в космос,
  • Посадка автоматических межпланетных станций на Луну и Венеру,
  • Создание луноходов и пилотируемых космических аппаратов,
  • Разработка орбитальных космических станций и современных космических обсерваторий.

Все эти достижения стали знаковыми вехами не только для России, но и для всего мира, не имеющими аналогов. Программа "Космический класс" — это возможность увидеть, как далеко шагнула человечество в исследовании космоса и каковы перспективы этого удивительного путешествия.

Не упустите шанс стать частью этого уникального опыта и погрузиться в необъятные просторы космоса!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Волгоград, 2 августа
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
19:20 от 450 ₽
Волгоград, 29 августа
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
19:20 от 450 ₽

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