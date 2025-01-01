Полнокупольная программа "Космический класс" перенесет зрителей в захватывающее будущее, где на уроке в лунном классе будут рассмотрены ключевые этапы освоения космического пространства. Это уникальное событие обещает не только развлечение, но и образовательный опыт, который оставит яркие впечатления у всех участников.
Особое внимание в программе уделено достижениям России в теории и практике космического полета. Зрители смогут увидеть наглядные примеры работы основоположников космической отрасли. В программе представлены:
Программа охватывает важнейшие события в истории космонавтики:
Все эти достижения стали знаковыми вехами не только для России, но и для всего мира, не имеющими аналогов. Программа "Космический класс" — это возможность увидеть, как далеко шагнула человечество в исследовании космоса и каковы перспективы этого удивительного путешествия.
Не упустите шанс стать частью этого уникального опыта и погрузиться в необъятные просторы космоса!