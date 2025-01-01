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Полнокупольная программа «Кошки Китц СуперЛунное приключение & Дедушка и Зои: Миссия Свет»
Киноафиша Полнокупольная программа «Кошки Китц СуперЛунное приключение & Дедушка и Зои: Миссия Свет»

Полнокупольная программа «Кошки Китц СуперЛунное приключение & Дедушка и Зои: Миссия Свет»

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О концерте/спектакле

Звёздные приключения для всех. Полнокупольная программа в Волгоградском планетарии

Полнокупольный мультфильм «Суперлунные приключения: кошки Китц» уже ждёт своего маленького и большого зрителя под звёздным куполом. Яркий и красочный мультфильм с захватывающим сюжетом подарит увлекательное путешествие в космос, которое будет интересно всем.

В центре сюжета — невероятные приключения кошек Пепе, Тутти и Китц. Друзья отправляются в захватывающее путешествие, чтобы узнать, откуда в космосе берётся вода, как образуются кратеры, а также очистить орбиту Земли от космического мусора. На их пути встречается и лунный кролик, который добавит в историю ещё больше волшебства.

Научное приключение с Дедушкой и Зои

Не менее увлекательная полнокупольная программа «Дедушка и Зои: миссия свет» расскажет о том, как Дедушка и его юная помощница Зои мирно живут на своём ранчо, пока однажды их спокойствие не нарушает странное событие: свет Солнца стал меркнуть и как будто исчезать.

Не теряя времени, герои мчатся в космос, чтобы спасти солнечный свет. К счастью, у Дедушки в гараже припрятан старенький космический корабль. Вместе с Зои они отправляются к Хабблу, чтобы разобраться в происходящем. С помощью знаменитого телескопа они видят, что вокруг звезды образуется странное облако из газа, которое выпускает злополучная машина.

Загадки света

Дедушка немедленно понимает, что всему виной подросток-инопланетянин БугБаг, который решил поиграть в админа всей солнечной системы. Преодолевая различные препятствия, наши герои проникают в загадочную машину. Чтобы остановить её, им нужно решить три загадки, а поможет им в этом знание света.

Свет — удивительная вещь! Чтобы понять его природу, необходимо рассмотреть несколько концепций: тепло, волны, цвет и скорость. Эти наблюдения становятся частью увлекательного квеста, который мы предлагаем зрителям. Программа демонстрирует простые и проверяемые на практике наблюдения, показывая, как свет согревает нас и позволяет видеть, а также объясняет, почему он не может проходить сквозь объекты, но и остановить его невозможно.

Не упустите возможность погрузиться в волшебный мир космоса и света с нашими героями!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Волгоград, 17 августа
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
10:00 от 450 ₽
Волгоград, 30 августа
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
12:00 от 450 ₽

В ближайшие дни

Программа «Дневные наблюдения в обсерватории Волгоградского планетария»
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Естественно-научные Интерактивный Лекция
Программа «Дневные наблюдения в обсерватории Волгоградского планетария»
24 августа в 15:00 Волгоградский планетарий
Билеты
Комбинированная программа «Разноцветная Вселенная»
12+
Естественно-научные Лекция Интерактивный
Комбинированная программа «Разноцветная Вселенная»
18 августа в 12:00 Волгоградский планетарий
от 550 ₽
Программа «Вечерние наблюдения в обсерватории Волгоградского планетария»
12+
Естественно-научные Интерактивный Лекция
Программа «Вечерние наблюдения в обсерватории Волгоградского планетария»
3 августа в 20:30 Волгоградский планетарий
Билеты
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