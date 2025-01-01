Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Полнокупольная программа «Измеряя космос & Российские орбитальные обсерватории»
Киноафиша Полнокупольная программа «Измеряя космос & Российские орбитальные обсерватории»

Полнокупольная программа «Измеряя космос & Российские орбитальные обсерватории»

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Полнокупольные программы о космосе: «Измеряя космос» и «Российские орбитальные обсерватории»

Забудьте о границах Земли и погружайтесь в бездонную бездну космоса! Две уникальные полнокупольные программы предоставят зрителям возможность узнать о бескрайних просторах Вселенной и значении нашего родного мира в этой масштабной картине.

Измеряя космос

Программа «Измеряя космос» познакомит вас с системами измерения космических расстояний. Вы увидите, какое место занимает планета Земля среди миллионов звезд и галактик. Узнайте, как свет от далеких космических объектов открывает нам события прошлого, позволяя взглянуть на молодую Вселенную. Это не просто зрелище, а возможность осознать свое место в огромном космическом пространстве.

Российские орбитальные обсерватории

Программа «Российские орбитальные обсерватории» расскажет о многолетних усилиях ученых СССР и России в разработке высококлассных научных спутников. Эти аппараты, оснащенные современными телескопами, работали в различных спектрах электромагнитного излучения, значительно продвигая астрономию и астрофизику вперед.

Некоторые из этих космических обсерваторий стали мировыми лидерами в своих областях, подтверждая высокие достижения отечественной науки и технологий. Программа подчеркнет важность этих достижений и сделает их доступными для широкой аудитории, позволяя каждому зрителю узнать о чудесах космических исследований.

Приглашение в космическое путешествие

Запуск этих полнокупольных программ приглашает вас в увлекательное путешествие по страницам истории космических исследований. Откройте для себя удивительный мир орбитальных обсерваторий и станьте частью великого космического приключения!

Купить билет на выставка

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Волгоград, 31 июля
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
18:00 от 450 ₽
Волгоград, 18 августа
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
18:00 от 450 ₽
Волгоград, 28 августа
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
18:00 от 450 ₽

В ближайшие дни

Программа «Дневные наблюдения в обсерватории Волгоградского планетария»
6+
Естественно-научные Интерактивный Лекция
Программа «Дневные наблюдения в обсерватории Волгоградского планетария»
28 августа в 11:00 Волгоградский планетарий
Билеты
Комбинированная программа «Мир, в котором мы живем. Измеряя космос»
12+
Естественно-научные Лекция
Комбинированная программа «Мир, в котором мы живем. Измеряя космос»
25 августа в 12:00 Волгоградский планетарий
от 550 ₽
Полнокупольная программа «Путеводные звёзды & Кошки Китц: СуперЛунное приключение»
0+
Лекция
Полнокупольная программа «Путеводные звёзды & Кошки Китц: СуперЛунное приключение»
18 августа в 10:00 Волгоградский планетарий
от 450 ₽
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше