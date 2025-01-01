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Полнокупольная программа «Галактика и ее население»
Киноафиша Полнокупольная программа «Галактика и ее население»

Полнокупольная программа «Галактика и ее население»

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Загадка Галактики: лекция в Волгоградском планетарии

Приглашаем вас на уникальную лекцию, посвященную нашей звездной системе – Галактике Млечный Путь. Это захватывающее путешествие в космос, где зрители смогут окунуться в изучение своего дома – системы, в которой мы все живем.

Физические характеристики Галактики

Изучать Галактику непросто, ведь мы находимся внутри нее. Однако за годы исследований ученым удалось раскрыть множество тайн. В программе спектакля вы узнаете о ее размерах, форме и количестве звёзд, составляющих нашу Галактику.

Компоненты Галактики

Спектакль предлагает глубокое погружение в состав Млечного Пути. Вы познакомитесь с различными элементами, такими как звезды, газ, пыль и темная материя. Особое внимание уделяется положению нашего Солнца и его влиянию на жизнь на Земле.

Современные научные открытия

Программа создана с учетом самых последних научных данных. Зрители узнают о таких интересных явлениях, как пузыри Ферми, пояс Гулда и волна Рэдклиффа. Эти открытия придают новые краски нашему пониманию Вселенной.

Не упустите возможность узнать больше о Млечном Пути и его влиянии на нашу жизнь. Спектакль обещает быть не только познавательным, но и вдохновляющим!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Волгоград, 26 июля
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
19:20 от 450 ₽
Волгоград, 10 августа
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
19:20 от 450 ₽
Волгоград, 30 августа
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
19:20 от 450 ₽

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