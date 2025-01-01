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Полнокупольная программа «Динозавры. Путеводные звезды»
Киноафиша Полнокупольная программа «Динозавры. Путеводные звезды»

Полнокупольная программа «Динозавры. Путеводные звезды»

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О концерте/спектакле

Полнокупольные программы: Путешествие во времени и звёздам

«Динозавры. История выживших»

Как многие дети, Селеста очарована динозаврами. Однажды, готовясь к докладу об их вымирании, она встретила волшебное и мудрое существо по имени Лунч. Он задал ей загадочный вопрос: «А что, если среди нас всё ещё есть динозавры?» Вместе они отправляются в захватывающее приключение сквозь время, чтобы увидеть Землю такой, какой она была в далёком прошлом.

Во время своего путешествия Селеста и Лунч узнают, как сильно изменились динозавры за миллионы лет. Они наблюдают за супер-хищниками, гигантскими существами и животными с надёжной бронёй. Программа освещает также день, когда катаклизм стал причиной их массового вымирания. Но в тот момент, когда кажется, что всё потеряно, Селеста находит ключ к секрету выживания динозавров.

«Путеводные звёзды»

Звездная программа производства студии Московского Планетария станет вашей «путеводной звездой» в мир астронавигации. Вместе с любознательным сыном космонавта и его бабушкой, вы откроете для себя настоящую звездную карту, которая с древних времён помогала путешественникам находить дорогу.

Звезды и созвездия сопровождали мореходов и указывали путь первооткрывателям континентов. Эта программа актуальна и сегодня, ведь на орбите космонавты также полагаются на звёздные ориентиры. Как распознать путеводные светила? Где искать Полярную звезду? Как легко находить самые известные созвездия? На эти и многие другие вопросы ответит новая увлекательная программа.

Благодаря «Путеводным звёздам» вы получите практические навыки поиска навигационных звёзд и возможность поразмышлять о нашем месте под ночными светилами.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Волгоград, 29 июля
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
10:00 от 450 ₽
Волгоград, 5 августа
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
12:00 от 450 ₽
Волгоград, 26 августа
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
12:00 от 450 ₽

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