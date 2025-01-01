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Полнокупольная программа «Дедушка и Зои: Миссия Свет & Путеводные звёзды»
Киноафиша Полнокупольная программа «Дедушка и Зои: Миссия Свет & Путеводные звёзды»

Полнокупольная программа «Дедушка и Зои: Миссия Свет & Путеводные звёзды»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Звездное приключение: «Дедушка и Зои» в Волгоградском планетарии

На ранчо, где мирно живут Дедушка и его юная помощница Зои, наступает тревожный момент. Их спокойствие нарушает загадочное событие: свет солнца начинает меркнуть и исчезать. Не теряя времени, герои отправляются в космос, чтобы спасти солнечный свет.

К счастью, в гараже Дедушки спрятан старенький космический корабль. Вместе с Зои они мчатся к телескопу Хаббла, чтобы разобраться в причинах исчезновения света. Это увлекательное путешествие станет настоящим открытием для юных зрителей и их родителей.

Звёздная программа от Московского планетария

Новая звездная программа, созданная студией Московского планетария, обещает стать вашей «путеводной звездой» в мире астронавигации. Во время спектакля зрители увидят, как на ночном небе разворачивается настоящая звездная карта.

Значение звезд в навигации

Звезды и созвездия не только вдохновляют на мечты о космосе, но и имеют давнюю историю использования в навигации. С их помощью мореплаватели находили путь, первооткрыватели открывали новые континенты, а современные космонавты ориентируются на орбите.

Не упустите возможность погрузиться в мир астрономии и насладиться незабываемым спектаклем о приключениях Дедушки и Зои. Это событие станет отличным способом провести время с семьей и узнать что-то новое о вселенной!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Волгоград, 14 августа
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
12:00 от 450 ₽

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