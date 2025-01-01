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Полнокупольная программа «Буран»
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Полнокупольная программа «Буран»

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Погружение в космос: Научно-познавательная программа «Буран» в Волгоградском планетарии

Зрителей ждет уникальный опыт: программа «Буран» предлагает погружение в видеопространство с обзором 360° градусов. Виртуальная реальность теперь доступна не только одному зрителю, а всей аудитории, создавая общее впечатление от увиденного.

Новый формат восприятия

Отличительной особенностью программы является проекция изображений на купол диаметром 25 метров. Это позволяет создать эффект полного погружения и сделать восприятие информации более захватывающим.

История космического челнока

Научно-познавательная программа «Буран» расскажет о старте одноименного космического аппарата в 1988 году. Этот челнок, напоминающий самолет, открыл новую эру в освоении космоса. Он не только доставлял грузы на орбиту, но и обладал возможностью самостоятельного приземления.

Почему стоит посетить?

Программа «Буран» — это не просто рассказ о космических технологиях, но и возможность ощутить себя частью великого космического путешествия. Не упустите шанс стать свидетелем этого захватывающего события!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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