Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Полнокупольная программа «В глубинах космоса & Космическая история России»
Киноафиша Полнокупольная программа «В глубинах космоса & Космическая история России»

Полнокупольная программа «В глубинах космоса & Космическая история России»

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Полнокупольные программы в Волгоградском планетарии: путешествие в космос

Приглашаем вас на уникальную полнокупольную программу «В глубинах космоса», которая предлагает зрителям захватывающую коллекцию астрономической анимации. Это гибридное искусство сочетает в себе реальность и вымысел, позволяя погрузиться в мир космических чудес.

Космическая история России

Следующей на очереди программа «Космическая история России», которая перенесет вас в будущее. Зрители окажутся на уроке в лунном классе, где будут рассмотрены ключевые этапы освоения космоса. Особое внимание уделено отечественным достижениям в теории и практике космического полета.

Значимые достижения в космической отрасли

Программа наглядно представит примеры деятельности основоположников космической отрасли. Вы узнаете об идеях Константина Циолковского, который разработал теорию многоступенчатой ракеты, а также о выдающихся достижениях Сергея Королева, создавшего ракету Р-7 и первый спутник.

Также будет подробно рассказано о подготовке и первом полете человека в космос, посадке автоматических межпланетных станций на Луну и Венеру. Не упустите возможность узнать о луноходах, пилотируемых космических аппаратах и орбитальных космических станциях, которые стали знаковыми вехами отечественных достижений.

Современные достижения

Космические обсерватории, современные корабли и ракеты — все это не имеет мировых аналогов. Программа обещает не только развлечение, но и образовательный опыт, который вдохновит зрителей на дальнейшее изучение космоса.

Не упустите шанс стать частью этого космического путешествия! Обеспечьте себе место заранее.

Купить билет на выставка

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Волгоград, 1 августа
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
14:00 от 450 ₽
Волгоград, 3 августа
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
10:00 от 450 ₽
Волгоград, 6 августа
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
14:00 от 450 ₽
Волгоград, 9 августа
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
14:00 от 450 ₽
Волгоград, 12 августа
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
14:00 от 450 ₽
Волгоград, 23 августа
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
14:00 от 450 ₽
Волгоград, 26 августа
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
14:00 от 450 ₽

В ближайшие дни

Программа «Дневные наблюдения в обсерватории Волгоградского планетария»
6+
Естественно-научные Интерактивный Лекция
Программа «Дневные наблюдения в обсерватории Волгоградского планетария»
21 августа в 15:00 Волгоградский планетарий
Билеты
Программа «Вечерние наблюдения в обсерватории Волгоградского планетария»
12+
Естественно-научные Интерактивный Лекция
Программа «Вечерние наблюдения в обсерватории Волгоградского планетария»
26 августа в 20:00 Волгоградский планетарий
Билеты
Полнокупольная программа «Звездное небо и основы сферической астрономии»
12+
Лекция
Полнокупольная программа «Звездное небо и основы сферической астрономии»
15 августа в 19:20 Волгоградский планетарий
от 450 ₽
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше