Социальная комедия с эротическим оттенком по мотивам пьесы М. Хейфеца «Не забудьте расписаться»

Приглашаем вас на спектакль «Полное юридическое сопровождение», который является социальной комедией с эротическим оттенком, созданной по мотивам пьесы Михаила Хейфеца «Не забудьте расписаться!». В этом увлекательном сюжете вы сможете увидеть, как две вечные темы — любовь и бюрократия — соединяются в яркой и смешной истории.

Абсурдные реалии современности

Представьте себе мир, где каждое ваше желание должно быть подтверждено множеством бюрократических формальностей. Чтобы выпить кофе с девушкой, необходимо подписать сто и одну бумажку, а для того, чтобы устроить свидание, требуется минимум два свидетеля. Как же влюблённым справиться с такими нелепыми условиями? Как не сойти с ума, изучая пункты и подпункты абсурдных статей, необходимых для столь желанной встречи?

Захватывающая постановка

Спектакль «Полное юридическое сопровождение» не только развлекает, но и заставляет задуматься о правилах романтического поведения в нашем обществе. Это анти/утопическая комедия подарит вам множество смешных моментов и заставит улыбнуться над абсурдностью повседневной жизни.

В составе труппы

В спектакле выступают талантливые актеры:

Олег Горсков

Ксения Махнёва

Александр Спицын

Рушана Шамсутдинова

Возрастное ограничение

Обратите внимание: спектакль имеет возрастное ограничение 21+.

Не упустите возможность увидеть эту уникальную постановку, которой суждено покорить сердца зрителей!