Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский
Киноафиша Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский

Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Константин Хабенский и группа «Ундервуд» исполняют Булата Окуджаву

В год столетия Булата Окуджавы Константин Хабенский и группа «Ундервуд» представляют уникальную концертную программу «Полночный троллейбус». На сцене прозвучат песни легендарного поэта и музыканта в новых, современных аранжировках, а также его стихотворения и воспоминания о жизни. Этот вечер станет необычным музыкальным путешествием, наполненным глубокими смыслами и новыми интерпретациями известных песен.

«Проект О»: переосмысление классики

Совместный альбом «Проект О», записанный Хабенским и «Ундервудом», стал попыткой придать песням Окуджавы новое звучание, сохранив при этом их искреннюю лирику. По словам Константина Хабенского, идеи обновления песен Булата Шалвовича долго сопровождали его с юности. Теперь эта концепция обретает концертное воплощение, проверяя, насколько правы музыканты в своем творческом эксперименте.

Мнение участников

Константин Хабенский отмечает, что песни Окуджавы были для него источником вдохновения с детства: «Исполняя эти песни, я осознавал, что они имеют право на новое звучание, сохраняя свою энергетическую глубину».

Максим Кучеренко и Владимир Ткаченко, лидеры «Ундервуда», считают, что творчество Окуджавы прошло испытание временем, сохранив актуальность. По их мнению, его произведения можно назвать «советскими псалмами» — шедеврами, которые, не теряя своей камерности, выдержали десятилетия и сегодня звучат по-новому.

Атмосфера вечера

Помимо музыкальных номеров, зрители услышат фрагменты из воспоминаний Булата Окуджавы и его современников, что создаст особую атмосферу, наполненную теплотой и душевной искренностью. Это выступление обещает стать не просто данью памяти великому поэту, но и творческим экспериментом, открывающим новые грани его творчества.

Не пропустите этот уникальный вечер — музыкальное путешествие по страницам творчества Булата Окуджавы в исполнении Константина Хабенского и группы «Ундервуд»!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 13 декабря
Октябрьский Санкт-Петербург, Лиговский просп., 6
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский

В ближайшие дни

Музыка в Оранжерее
6+
Живая музыка
Музыка в Оранжерее
27 сентября в 20:00 Оранжерея Таврического сада
от 2500 ₽
Элитный Stand Up
18+
Юмор
Элитный Stand Up
24 июля в 20:30 Квартира 8
от 500 ₽
Органный концерт при свечах «От Баха до Интерстеллар»
6+
Классическая музыка Неоклассика
Органный концерт при свечах «От Баха до Интерстеллар»
19 октября в 18:00 Яани Кирик
от 700 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше