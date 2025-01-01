Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский

Константин Хабенский и группа «Ундервуд» исполняют Булата Окуджаву

В год столетия Булата Окуджавы Константин Хабенский и группа «Ундервуд» представляют уникальную концертную программу «Полночный троллейбус». На сцене прозвучат песни легендарного поэта и музыканта в новых, современных аранжировках, а также его стихотворения и воспоминания о жизни. Этот вечер станет необычным музыкальным путешествием, наполненным глубокими смыслами и новыми интерпретациями известных песен.

«Проект О»: переосмысление классики

Совместный альбом «Проект О», записанный Хабенским и «Ундервудом», стал попыткой придать песням Окуджавы новое звучание, сохранив при этом их искреннюю лирику. По словам Константина Хабенского, идеи обновления песен Булата Шалвовича долго сопровождали его с юности. Теперь эта концепция обретает концертное воплощение, проверяя, насколько правы музыканты в своем творческом эксперименте.

Мнение участников

Константин Хабенский отмечает, что песни Окуджавы были для него источником вдохновения с детства: «Исполняя эти песни, я осознавал, что они имеют право на новое звучание, сохраняя свою энергетическую глубину».

Максим Кучеренко и Владимир Ткаченко, лидеры «Ундервуда», считают, что творчество Окуджавы прошло испытание временем, сохранив актуальность. По их мнению, его произведения можно назвать «советскими псалмами» — шедеврами, которые, не теряя своей камерности, выдержали десятилетия и сегодня звучат по-новому.

Атмосфера вечера

Помимо музыкальных номеров, зрители услышат фрагменты из воспоминаний Булата Окуджавы и его современников, что создаст особую атмосферу, наполненную теплотой и душевной искренностью. Это выступление обещает стать не просто данью памяти великому поэту, но и творческим экспериментом, открывающим новые грани его творчества.

Не пропустите этот уникальный вечер — музыкальное путешествие по страницам творчества Булата Окуджавы в исполнении Константина Хабенского и группы «Ундервуд»!