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polnalyubvi. Большой летний концерт под открытым небом
Киноафиша polnalyubvi. Большой летний концерт под открытым небом

polnalyubvi. Большой летний концерт под открытым небом

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Сольный концерт POLNALYUBVI на сцене Морпорта

20 августа на сцене Морпорта POLNALYUBVI приглашает вас на незабываемый сольный концерт под открытым небом. Это будет вечер, наполненный новыми мелодиями и свежим альбомом, который уже успел завоевать сердца поклонников.

Программа вечера

Вход на мероприятие откроется в 18:30, а встреча с артистом начнется в 18:00. Концерт стартует в 20:00 и продлится до 22:00. Готовьтесь к погружению в мир музыки, где каждая нота имеет значение.

Что ждать от концерта?

В этот вечер прозвучат как новые композиции, так и уже полюбившиеся хиты, которые откликаются в душе каждого слушателя. Музыка POLNALYUBVI — это не просто звуки, это эмоции и чувства, которые легко воспринимаются. Здесь нежность встречает силу, а август становится чуть тише и ближе.

Интересные факты о POLNALYUBVI

Группа известна своим уникальным стилем, сочетая элементы поп-музыки и глубокую лирику. Их песни часто затрагивают важные темы, вызывая отклик у широкой аудитории. Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!

Приходите и насладитесь атмосферой, где музыка и природа объединяются в едином порыве. Это будет вечер, который запомнится надолго!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 20 августа
Муз порт Санкт-Петербург, пл. Морской Славы, 1
20:00 от 2800 ₽

Фотографии

polnalyubvi. Большой летний концерт под открытым небом polnalyubvi. Большой летний концерт под открытым небом polnalyubvi. Большой летний концерт под открытым небом polnalyubvi. Большой летний концерт под открытым небом

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