Спектакль Поллианна

История, которая учит радоваться жизни

Добрый и трогательный спектакль для всей семьи рассказывает о девочке, которая даже в самых трудных ситуациях сумела сохранить светлый взгляд на мир и подарить его окружающим.

Сила оптимизма

После потери родителей 11-летняя Поллианна оказывается в доме строгой тети Поли, чьи суровые правила и холодное отношение кардинально отличаются от теплой атмосферы её родного дома. Но девочка, наученная отцом видеть радость даже в мелочах, не сдаётся. Её необычная игра, суть которой заключается в умении находить что-то хорошее в любой ситуации, помогает Поллианне оставаться жизнерадостной.

Её оптимизм сначала вызывает раздражение у жителей угрюмого городка, которые привыкли считать свои беды непреодолимыми. Даже тетя Поли не может понять, как Поллианна находит повод для веселья в строгом мире запретов.

Чудо, которое меняет жизни

Постепенно игра Поллианны затягивает всех вокруг. Жители городка начинают смотреть на свои трудности под другим углом, находя в жизни больше тепла и света. А суровая тетя Поли неожиданно для себя осознаёт, как дорога ей её племянница и как сильно изменилась её собственная жизнь.

Для зрителей любого возраста

«Поллианна» — это спектакль, который напомнит каждому, что даже в непростых обстоятельствах можно найти радость. История о том, как вера в лучшее способна согреть даже самые холодные сердца, станет настоящим подарком для всей семьи.

Спектакль наполнен добротой, светом и вдохновением, а Поллианна своей игрой научит вас находить счастье там, где его совсем не ждёшь.