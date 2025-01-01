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Поллианна
Киноафиша Поллианна

Спектакль Поллианна

6+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 6+

О концерте/спектакле

История, которая учит радоваться жизни

Добрый и трогательный спектакль для всей семьи рассказывает о девочке, которая даже в самых трудных ситуациях сумела сохранить светлый взгляд на мир и подарить его окружающим.

Сила оптимизма

После потери родителей 11-летняя Поллианна оказывается в доме строгой тети Поли, чьи суровые правила и холодное отношение кардинально отличаются от теплой атмосферы её родного дома. Но девочка, наученная отцом видеть радость даже в мелочах, не сдаётся. Её необычная игра, суть которой заключается в умении находить что-то хорошее в любой ситуации, помогает Поллианне оставаться жизнерадостной.

Её оптимизм сначала вызывает раздражение у жителей угрюмого городка, которые привыкли считать свои беды непреодолимыми. Даже тетя Поли не может понять, как Поллианна находит повод для веселья в строгом мире запретов.

Чудо, которое меняет жизни

Постепенно игра Поллианны затягивает всех вокруг. Жители городка начинают смотреть на свои трудности под другим углом, находя в жизни больше тепла и света. А суровая тетя Поли неожиданно для себя осознаёт, как дорога ей её племянница и как сильно изменилась её собственная жизнь.

Для зрителей любого возраста

«Поллианна» — это спектакль, который напомнит каждому, что даже в непростых обстоятельствах можно найти радость. История о том, как вера в лучшее способна согреть даже самые холодные сердца, станет настоящим подарком для всей семьи.

Спектакль наполнен добротой, светом и вдохновением, а Поллианна своей игрой научит вас находить счастье там, где его совсем не ждёшь.

Режиссер
Кирилл Маркин
В ролях
Сергей Новожилов
Наталья Оржевская
Ульяна Бойцова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 21 сентября
Концертный зал в здании Екатерининского собрания Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 88–90
12:00 от 1000 ₽

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