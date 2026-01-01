Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Поллианна
Киноафиша Поллианна

Спектакль Поллианна

Постановка
Глобус 6+
Возраст 6+

О спектакле

Спектакль «Поллианна» в Театре «Глобус»

В Театре «Глобус» зрители смогут увидеть трогательную историю о малютке Поллианне, которая стала сиротой и попала под опеку строгой тетки. С самого детства девочка обучалась искусству видеть радость даже в самых трудных обстоятельствах благодаря своему любящему отцу, который приучил её играть в «радость».

Спектакль по роману Элинор Портер

Сюжет спектакля разворачивается вокруг Поллианны, которая, попав в мир строгих правил и запретов, решает делиться своей игрой и позитивом с окружающими. Она становится источником доброты и любви, а её оптимизм не оставляет равнодушными местных жителей. Однако жизненные испытания не могут обойтись без трудностей, и Поллианна подвержена различным обстоятельствам.

Этот спектакль — для тех, кто верит в силу доброты, нежности и согласия. Он напоминает, что даже в сложные времена возможно чудо, стоит лишь держаться за надежду и открытость.

Спектакль для всей семьи

«Поллианна» — это не просто история о девочке, но и о том, как важно иметь веру в чудеса, которые могут изменить жизнь. Рекомендуем всем ценителям театрального искусства и хороших историй.

Купить билет на спектакль Поллианна

Помощь с билетами
В других городах
Апрель
14 апреля вторник
18:30
Глобус Новосибирск, Каменская улица, 1
от 500 ₽

Фотографии

Поллианна Поллианна Поллианна Поллианна Поллианна Поллианна Поллианна Поллианна

В ближайшие дни

Мой любимый клоун
16+
Комедия Драма Премьера
Мой любимый клоун
28 марта в 18:00 13 трамвай
от 1000 ₽
Любовное приключение мужчины среднего возраста
18+
Комедия
Любовное приключение мужчины среднего возраста
16 марта в 18:30 Новосибирский дом актера
от 500 ₽
Веселая вдова
12+
Опера
Веселая вдова
17 апреля в 19:00 Музыкальный театр
от 500 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше