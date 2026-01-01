Спектакль «Поллианна» в Театре «Глобус»

В Театре «Глобус» зрители смогут увидеть трогательную историю о малютке Поллианне, которая стала сиротой и попала под опеку строгой тетки. С самого детства девочка обучалась искусству видеть радость даже в самых трудных обстоятельствах благодаря своему любящему отцу, который приучил её играть в «радость».

Спектакль по роману Элинор Портер

Сюжет спектакля разворачивается вокруг Поллианны, которая, попав в мир строгих правил и запретов, решает делиться своей игрой и позитивом с окружающими. Она становится источником доброты и любви, а её оптимизм не оставляет равнодушными местных жителей. Однако жизненные испытания не могут обойтись без трудностей, и Поллианна подвержена различным обстоятельствам.

Этот спектакль — для тех, кто верит в силу доброты, нежности и согласия. Он напоминает, что даже в сложные времена возможно чудо, стоит лишь держаться за надежду и открытость.

Спектакль для всей семьи

«Поллианна» — это не просто история о девочке, но и о том, как важно иметь веру в чудеса, которые могут изменить жизнь. Рекомендуем всем ценителям театрального искусства и хороших историй.