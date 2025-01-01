Спектакль Поллианна

Театральный фестиваль "Школьная Классика" рекомендует

Приглашаем школьников на захватывающий спектакль, основанный на истории о необычной девочке Поллианне. Она становится причиной невероятных и неожиданных изменений в унылом провинциальном американском городке.

Как можно радоваться костылям вместо куклы? Или тому, что ты живешь в темной комнатушке на чердаке? У Поллианны есть секрет – игра, которую ей научил отец. Смысл этой игры очень прост: находить радость в любой ситуации. Чем труднее найти радость, тем интереснее.

Игра в радость, которой Поллианна учит даже взрослых, почти фантастически преображает и раскрашивает во все цвета радуги каждый день жизни окружающих. Для многих из них она становится добрым ангелом, способным изменить их восприятие мира.

Однако даже ангелы беззащитны перед волей обстоятельств. Чтобы помочь девочке, потребуется чудо, которое произойдет благодаря согласию и любви.

Не упустите возможность увидеть, как история Поллианны вдохновляет людей на позитивные изменения и помогает им открывать мир радости даже в самых сложных ситуациях!