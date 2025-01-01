Меню
Поллианна
Билеты от 1200₽
Киноафиша Поллианна

Спектакль Поллианна

Постановка
Театр Гоголя 6+
Режиссер Анна Троянова
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Поллианна»: театральный фестиваль «Школьная классика» рекомендует к просмотру школьникам

Театральный фестиваль «Школьная классика» с радостью рекомендует спектакль о девочке, способной видеть светлую сторону жизни даже в самых трудных ситуациях. Главная героиня, Поллианна, отличается уникальным оптимистическим мировоззрением, которое вдохновляет и восхищает.

О чем спектакль?

Поллианна — это девочка, которая научила себя радоваться каждому мгновению. Даже негативные события в её жизни она умеет превращать в позитивные благодаря своим весомым объяснениям и доводам. Этот подход не только помогает ей справляться с трудностями, но и вдохновляет окружающих.

Отношения с тётей Поли

Поллианна воспитывалась при строгом контроле своей тёти, Поли. Несмотря на суровый характер воспитательницы, девочка с восторгом реагирует на любые проявления несправедливости. Постепенно, под влиянием оптимизма Поллианны, и тётя начинает смотреть на мир через призму радости и надежды.

Интересные факты

Спектакль основан на знаменитом романе Элеонор Портер, который стал классикой детской литературы. «Поллианна» впервые увидела свет в 1913 году и с тех пор продолжает вдохновлять поколения. Не упустите возможность увидеть эту трогательную историю на сцене!

Приходите на спектакль и позвольте себе на время стать частью удивительного мира, где даже в самых сложных ситуациях можно найти повод для радости!

13 декабря
Киноконцертный зал «Эльдар» Москва, Ленинский просп., 105
12:00 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽

Фотографии

Поллианна Поллианна Поллианна Поллианна Поллианна

