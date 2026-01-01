Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мой друг» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Поллианна. Читает Виктория Толстоганова
Киноафиша Поллианна. Читает Виктория Толстоганова

Спектакль Поллианна. Читает Виктория Толстоганова

6+
Возраст 6+

О спектакле

Спектакль «Поллианна» с Викторией Толстогановой

Приглашаем вас на уникальное представление, основанное на знаменитой истории Элинор Портер о девочке, которая верила в лучшее независимо от обстоятельств. Слово о «Поллианне» прочитает талантливая актриса и телеведущая Виктория Толстоганова.

Музыка, наполняющая радостью

Спектакль будет сопровождаться великолепным исполнением Молодёжного симфонического оркестра, дирижируемого Алексеем Доркиным. Зрители смогут насладиться произведениями таких композиторов, как Эдвард Элгар, Вила-Лобос, Бенджамин Бриттен и Пётр Чайковский, которые создадут особую атмосферу и подчеркнут яркость истории.

Игра в радость

«Поллианна» — это не просто рассказ о девочке. Это приглашение поиграть в радость и найти светлую сторону даже в самых сложных ситуациях. Поддержите Викторию Толстоганову и Молодёжный оркестр в этой увлекательной игре.

Не пропустите возможность стать частью этого вдохновляющего события!

Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше