Спектакль Поллианна. Читает Виктория Толстоганова

Спектакль «Поллианна» с Викторией Толстогановой

Приглашаем вас на уникальное представление, основанное на знаменитой истории Элинор Портер о девочке, которая верила в лучшее независимо от обстоятельств. Слово о «Поллианне» прочитает талантливая актриса и телеведущая Виктория Толстоганова.

Музыка, наполняющая радостью

Спектакль будет сопровождаться великолепным исполнением Молодёжного симфонического оркестра, дирижируемого Алексеем Доркиным. Зрители смогут насладиться произведениями таких композиторов, как Эдвард Элгар, Вила-Лобос, Бенджамин Бриттен и Пётр Чайковский, которые создадут особую атмосферу и подчеркнут яркость истории.

Игра в радость

«Поллианна» — это не просто рассказ о девочке. Это приглашение поиграть в радость и найти светлую сторону даже в самых сложных ситуациях. Поддержите Викторию Толстоганову и Молодёжный оркестр в этой увлекательной игре.

Не пропустите возможность стать частью этого вдохновляющего события!