Театральная адаптация одноименной повести Габриэля Гарсиа Маркеса в Театре им. Пушкина

«Полковнику никто не пишет» — это трогательная театральная адаптация одноименной повести лауреата Нобелевской премии Габриэля Гарсиа Маркеса, созданная Хорхе Али и Вероникой Триана. Постановка осуществляется при поддержке театра Колон в Боготе и Фабрики народного театра.

Сюжет

Спектакль рассказывает о последних днях полковника, который 15 лет ждет своей пенсии, застрявшей в бюрократических проволочках. Живя в нищете, полковник каждую пятницу посещает почту в надежде получить письмо. Это единственная связь с внешним миром, которая поддерживает его дух.

Уникальный элемент

Одной из ключевых ролей в спектакле играет живой петух, который будет найден на месте показа в Москве. Он будет жить в гостиничном номере вместе с актером, что позволит им установить особую связь и создать уникальную атмосферу. Это взаимодействие добавит глубины и эмоциональности в игру.

Команда и идеи

Хорхе Али, близкий друг Маркеса, работал с ним над театральными адаптациями таких произведений, как «Невероятная и печальная история о простодушной Эрендире и ее бессердечной бабушке» и «Хроника объявленной смерти». Как заметил сам Хорхе Али Триана: «Это пьеса о достоинстве, рассказывающая о полковнике, который умирает с голода, но продолжает заботиться о петухе, олицетворяющем надежду».

Не упустите возможность увидеть этот яркий спектакль, который затрагивает важные темы человеческого достоинства и надежды!