Моноспектакль Жени Анисимова о мечтах и сомнениях

В новом моноспектакле «ПолКовник» зрители столкнутся с глубокими вопросами о мечтах, совести и истинном призвании. Главный герой — ПолКовник, человек, стремящийся к славе и готовый идти на жертвы ради достижения своих целей. На что он готов пойти в этом путешествии? И что готовы сделать вы ради своих желаний?

Темы, которые волнуют каждого

Спектакль поднимает важные вопросы: как часто мы сталкиваемся с моральными дилеммами, когда сомнительные предложения кажутся привлекательными? Как отличить свои истинные мечты от навязанных обществом? Как понять, что жизнь, которую ты ведёшь, действительно твоя?

С приближением важного момента герой осознаёт, что игнорировать эти вопросы больше невозможно. Боль и тоска становятся его спутниками в поисках ответов. Именно в этом процессе он может обрести себя… или потерять навсегда.

Создатели и их видение

Режиссер и автор пьесы, Женя Анисимов, делится своим опытом: «Эту пьесу я написал 10 лет назад, и долгое время не мог приступить к работе. Каждый новый спектакль для меня был исследованием собственных возможностей. Мой мастер говорил, что моноспектакль — один из самых сложных жанров. Посмотрим, что получится на этот раз».

Спектакль поставлен при поддержке Игоря Устиновича, который отвечает за звук, а световое оформление подготовил Вадим Бродский.

Не упустите возможность!

Приходите на премьеру «ПолКовник» и задайте себе важные вопросы о своих мечтах и жизненном пути. Это глубокий и провокационный спектакль, который заставит вас задуматься о том, что на самом деле важно.