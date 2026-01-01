Полина Спиридонова. Соул-классика
Киноафиша Полина Спиридонова. Соул-классика

Полина Спиридонова. Соул-классика

О концерте

Соул-классика: концерт Полины Спиридоновой в Москве

В новом пространстве клуба по адресу ул. Мясницкая, 15 (вход через Lions Head Pub) состоится концертная программа «Соул-Классика», подготовленная талантливой Полиной Спиридоновой. В этом вечере она представит музыкальные шедевры, погружающие зрителя в эстетику мировой классики соула и фанка.

На концерте прозвучат песни таких мастеров, как:

  • Донни Хэтэуэй — великий артист, умевший превращать личные переживания в яркие мелодии;
  • Эл Джерро — виртуоз, чья техника исполнения увлекает с первых нот;
  • Грегори Портер — бархатный голос, завораживающий своим глубоким звучанием;
  • «Incognito» — группа, подарившая миру многие хиты соула;
  • Мэйса — певица, чьи эмоциональные выступления оставляют след в душе каждого зрителя.

К этому звёздному составу присоединятся композиции Сергея Манукяна, который демонстрирует, что соул — это нечто большее, чем просто жанр, а целая философия, свободная от границ и условностей.

Полина Спиридонова — эстрадно-джазовая певица и педагог, обладающая мощным и харизматичным тембром. Лауреат международных и российских конкурсов, финалистка профессионального состязания «Великолепная Десятка» фестиваля «Jazz Birds» (2023). На сцене она работает более 15 лет, экспериментируя с разными стилями и языками.

Состав коллектива будет опубликован позже.

Июнь
16 июня вторник
20:00
Клуб Алексея Козлова. Unplugged Москва, Мясницкая, 15, вход через Lion's Head Pub

