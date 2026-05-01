Полина Санаева. Найти опору в себе
Билеты от 7500₽
16+
О выставке

Терапия через письмо: мастер-класс с Полиной Санаевой

На мастер-классе в лектории «Прямая речь» писатель и журналист Полина Санаева предлагает уникальную возможность освоить терапевтические практики через письмо. Участники смогут не только научиться облекать сложные эмоции в слова, но и эффективно работать с внутренним критиком.

Что вас ждет на мастер-классе?

В ходе занятия вы выполните упражнения на самовыражение и напишете авторские тексты. Полина Санаева поделится методами, как через письмо освободить сознание и найти свой уникальный слог. Этот процесс позволит взглянуть на жизнь и себя более ясно, глубоко и реально.

Кому подойдёт мастер-класс?

Занятие будет полезно всем, кто хочет развить навыки письменного самовыражения, от новичков до опытных авторов. Под руководством Полины вы сможете получить новые инструменты для работы с эмоциями и личными переживаниями.

Присоединяйтесь к мастер-классу, чтобы открыть для себя новый способ общения с собой и окружающим миром!

Май
31 мая воскресенье
16:00
Лекторий «Прямая речь» Москва, Ермолаевский пер., 25
от 7500 ₽

