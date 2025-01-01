Спектакль Полина ищет па

Спектакль актёрских курсов при Театре Город по одноимённой пьесе Екатерины Тимофеевой

Приглашаем вас на спектакль, который станет настоящим открытием для любителей театрального искусства. Актёрские курсы при театре «Город» представляют постановку по одноимённой пьесе Екатерины Тимофеевой. Это история о 13-летней девочке Полине, которая, одержав победу на школьной олимпиаде, получает уникальные призы: фотосессию, репортаж на телевидении и возможность участвовать в рекламе крупного бренда одежды.

Проблемы взросления и поиски себя

Однако радость от успеха быстро омрачается. Полина сталкивается с семейными трудностями: конфликты с мамой, первая влюблённость и стремление к самостоятельности. Эти обстоятельства толкают героиню на отчаянный шаг – сбежать в Санкт-Петербург в поисках своего отца.

Темы спектакля

Спектакль затрагивает важные темы семейных отношений, которые часто выстраиваются в стереотипных рамках. В этих рамках не остаётся места для индивидуальности, понимания и компромиссов. Зрители смогут увидеть, как иллюзии и реальность сталкиваются в жизни подростка, и как важно находить свои пути в сложном мире взрослых.

Не упустите возможность!

Не пропустите шанс увидеть эту трогательную историю на сцене! Спектакль обещает быть не только эмоциональным, но и актуальным, затрагивая вопросы, которые волнуют каждого из нас. Следите за анонсами и приходите поддержать молодых актёров театра «Город»!