Концерт Полины Гагариной «Навсегда»

В Концертном зале «Фестивальный» состоится грандиозный концерт Полины Гагариной. В своем новом шоу «Навсегда» артистка представит историю различных этапов своей жизни и творчества через череду captivating песен.

Зрителей ждет уникальное сочетание треков из долгожданного нового альбома и переработанных хитов, которые полюбились многим. Концерт обещает погрузить гостей в атмосферу инсталляций, космического света и масштабного живого звука.

На протяжении двух часов Полина Гагарина выведет зрителей не только в мир музыки, но и за кулисы своей творческой жизни. Каждый посетитель сможет почувствовать себя частью этого грандиозного представления, впитав в себя эмоции, которые остаются в сердце навсегда.

В программе шоу найдут отражение важные моменты жизни каждого — любовь, радость, чувства и впечатления. Каждая песня будет напоминать о мгновениях, которые мы пронесем через годы и которые запомнится навсегда.