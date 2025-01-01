Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Полина Гагарина
Киноафиша Полина Гагарина

Полина Гагарина

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Полина Гагарина: Шоу «Навсегда»

Полина Гагарина — это не просто певица, а истинный феномен. С юных лет она завоевала сердца миллионов. Уникальный тембр, сила голоса и пластика делают её выступления незабываемыми. За двадцать лет творческой карьеры Полина была удостоена множества наград и признания как в России, так и за границей.

Достижения и признание

Полина Гагарина представила Россию на Евровидении, где завоевала серебряную медаль. Она также покорила сердца зрителей в Китае на популярном шоу Singer. Кроме того, Полина стала известной как наставник в проектах «Голос» и «Голос. Дети». В 2022 году она получила премию «Голос России», подтвердив статус одного из самых ярких голосов современности.

О шоу «Навсегда»

В новом шоу «Навсегда» зрители смогут увидеть уникальную временную историю жизни Полины, где будут показаны самые яркие моменты её карьеры. Это шоу объединит космический свет, масштабный живой звук и невероятные инсталляции. В программе будут как новые песни из долгожданного альбома, так и полюбившиеся хиты в новом звучании.

Погружение в мир музыки

На протяжении двух часов зрители погрузятся не только в мир музыки, но и в закулисье артиста. Каждому предоставится возможность почувствовать себя частью этого грандиозного события. В жизни каждого из нас есть моменты, которые остаются в сердце. Шоу «Навсегда» — это не просто концерт, это путешествие вглубь себя, где любовь, радость и воспоминания становятся главными героями.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Ростов-на-Дону, 28 августа
Embargo Ростов-на-Дону, Левобережная, 72
21:00 от 13000 ₽

Фотографии

Полина Гагарина Полина Гагарина Полина Гагарина Полина Гагарина Полина Гагарина Полина Гагарина Полина Гагарина Полина Гагарина Полина Гагарина

В ближайшие дни

Stand Up. Опытные комики
18+
Юмор
Stand Up. Опытные комики
1 августа в 22:00 Flash Bar
от 400 ₽
Family Band. Давид Сагамонянц & friends
6+
Джаз
Family Band. Давид Сагамонянц & friends
29 июля в 20:00 Эссе
от 2500 ₽
Funk Night во дворике Д30
12+
Фанк
Funk Night во дворике Д30
2 августа в 21:00 Кластер D30 Space
от 500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше