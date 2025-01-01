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Полина Гагарина
Киноафиша Полина Гагарина

Полина Гагарина

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Незабываемое шоу Полины Гагариной «Навсегда» в вашем городе

В новом спектакле «Навсегда» Полина приглашает зрителей в увлекательное путешествие по самым ярким моментам своей жизни. Это шоу представляет собой уникальную временную историю, которая будет показана через невероятные инсталляции, космически красивый свет и масштабный живой звук.

Музыкальное разнообразие

В программе выступления прозвучат песни из долгожданного нового альбома, а также уже полюбившиеся хиты, но в обновленном звучании. Зрители смогут насладиться чередой композиций, отражающих разные периоды творчества Полины.

Погружение в мир артиста

На протяжении двух часов каждый зритель окажется под куполом не только музыки и жизни Полины, но и сможет заглянуть за кулисы ее творческого пути. Это возможность почувствовать себя частью грандиозного шоу, которое объединяет любовь, радость и воспоминания.

Важные моменты жизни

Каждый из нас хранит в сердце моменты, которые остаются с нами на всю жизнь. «Навсегда» — это ода чувствам, впечатлениям и мгновениям, которые определяют нас. Полина предлагает зрителям вспомнить, что самое важное остается с нами навсегда.

Не упустите шанс стать частью этого уникального события. Шоу «Навсегда» — это не просто концерт, это эмоциональное путешествие, которое вы запомните на долгие годы!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Челябинск, 8 октября
МТС Live Холл Челябинск, Труда, 181, ТРК «Таганай»
19:00
Самара, 30 ноября
СКК «Дворец спорта им. Владимира Высоцкого» Самара, Молодогвардейская, 222
18:00

Фотографии

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