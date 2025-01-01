Спектакль Поликушка

Премьера балета «Поликушка»

Севастопольский государственный театр оперы и балета представляет балет на музыку Сергея Рахманинова по повести Льва Толстого — «Поликушка». Это постановка, посвященная памяти Владимира Шклярова, обещает стать значимым событием в театральной жизни.

Исполнители

Поликушка – Дмитрий Соболевский

Акулина – Мария Александрова

Илья – Джона Пол Кук

Аксинья – Ксения Рыжкова

Специально для спектакля выступает хор Московского Сретенского монастыря, который дополнит музыкальную палитру постановки.

О спектакле

«Поликушка» создана по мотивам одноименной повести Льва Толстого. Хореограф Джона Пол Кук, работавший ранее с Баварским и Цюрихским балетом, описывает свою задачу так: «Я ничего не менял в произведении – всё так же, как у Толстого. Моя задача – просто показать это на сцене, адаптировать историю для балета, рассказать ее языком тела, без слов».

Танцевальное действие фокусируется на двух персонажах: дворовом человеке Полике и крестьянском парне Илье, судьбы которых переплетаются в роковых событиях. Пластический язык, созданный хореографом, помогает визуализировать переживания героев, дополняя их атмосферой русской деревенской жизни.

Музыкальное сопровождение

В спектакле звучат камерные произведения Сергея Рахманинова, а также народные и казачьи песни, исполняемые хором. Это создает уникальную музыкальную атмосферу, которая погружает зрителей в эпоху, о которой рассказывает история.

Творческий состав

Либретто – Ольга Кузнецова

Хореограф-постановщик – Джона Пол Кук

Сценограф и художник по костюмам – Ольга Скурихина

Художник по свету – Андрей Костюченков

Ассистент художника по свету – Мария Швидкая

Художник по видео – Станислава Аитова

Звукорежиссер – Павел Адиянов

Музыкальный руководитель – Артем Абашев

Не пропустите премьеру постановки, которая состоится в рамках IX Международного фестиваля оперы и балета «Херсонес» в Севастополе.