Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Полифония — мелодии дружат
Киноафиша Полифония — мелодии дружат

Полифония — мелодии дружат

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Познавательный концерт для детей в Свердловской детской филармонии

Приглашаем вас на увлекательный концерт для детей «Полифония: мелодии дружат». На этом событии юные зрители не только познакомятся с понятием полифонии, но и смогут сами поучаствовать в музыкальном процессе.

Что такое полифония?

Полифония — это музыкальный стиль, который возник, когда несколько голосов начали звучать одновременно. Это привело к появлению новых гармоний и мелодий. В ходе концерта мы вместе разберемся, как сделать звучание нескольких голосов красивым и гармоничным.

Программа концерта

На концерте мы будем много петь и учиться дружить с мелодиями! Ведущий Алексей Захаров будет сопровождать выступление на саксофоне, а талантливая Ольга Захарова сыграет на фортепиано. Вместе они создадут волшебную атмосферу, которая позволит детям погрузиться в мир музыки.

Интересные факты

  • Полифония активно используется в классической музыке, а также в современных музыкальных направлениях.
  • Мелодии могут «дружить» не только в классической музыке, но и в поп- и джазовых композициях.

Не упустите возможность познакомиться с полифонией и научиться создавать музыкальные связи вместе с нами!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 7 декабря
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
14:00 от 800 ₽

В ближайшие дни

Stand Up по-женски
16+
Юмор
Stand Up по-женски
25 июля в 19:20 Руки вверх!
от 1000 ₽
Стендап в Баре!
18+
Юмор
Стендап в Баре!
26 июля в 22:00 Standup Bar
от 400 ₽
Юпитер и Сороковая
0+
Классическая музыка
Юпитер и Сороковая
10 октября в 19:00 Свердловская филармония
от 1000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше