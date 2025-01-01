Познавательный концерт для детей в Свердловской детской филармонии

Приглашаем вас на увлекательный концерт для детей «Полифония: мелодии дружат». На этом событии юные зрители не только познакомятся с понятием полифонии, но и смогут сами поучаствовать в музыкальном процессе.

Что такое полифония?

Полифония — это музыкальный стиль, который возник, когда несколько голосов начали звучать одновременно. Это привело к появлению новых гармоний и мелодий. В ходе концерта мы вместе разберемся, как сделать звучание нескольких голосов красивым и гармоничным.

Программа концерта

На концерте мы будем много петь и учиться дружить с мелодиями! Ведущий Алексей Захаров будет сопровождать выступление на саксофоне, а талантливая Ольга Захарова сыграет на фортепиано. Вместе они создадут волшебную атмосферу, которая позволит детям погрузиться в мир музыки.

Интересные факты

Полифония активно используется в классической музыке, а также в современных музыкальных направлениях.

Мелодии могут «дружить» не только в классической музыке, но и в поп- и джазовых композициях.

Не упустите возможность познакомиться с полифонией и научиться создавать музыкальные связи вместе с нами!