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Полет над гнездом кукушки
Киноафиша Полет над гнездом кукушки

Спектакль Полет над гнездом кукушки

Постановка
Самарский театр драмы им. Горького 16+
Режиссер Валерий Гришко
Продолжительность 3 часа
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль по культовому роману Кена Кизи «Полет над гнездом кукушки»

Роман Кена Кизи «Полет над гнездом кукушки» — это культовое произведение, ставшее манифестом «поколения рассерженных» 60-х годов прошлого века. Его экранизация, режиссированная Милошем Форманом, удостоилась пяти премий «Оскар» и сделала историю о борьбе с системой настоящей легендой.

Сюжет и символика

Действие спектакля происходит в психиатрической лечебнице, которая служит метафорой окружающего мира. Здесь система пытается сделать людей послушными и безропотными. Главный герой, Макмэрфи, — бунтарь с яркой личностью, жизнерадостным духом и острым интеллектом. Его появление в клинике становится началом конфликта, который ставит под угрозу устои системы.

Конфликт и противостояние

Макмэрфи, обладая силой и бесстрашием, бросает вызов старшей сестре Рэтчед, олицетворяющей жестокость и порядок психиатрической системы. Их противостояние — это не просто личная борьба, а символическая схватка между свободой и подавлением.

Историческая значимость

Несмотря на то, что история была создана более полувека назад, ее темы остаются актуальными и сегодня. Проблемы борьбы за индивидуальность, свободу мысли и противостояния системе продолжают волновать зрителей.

Не упустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль, который заставляет задуматься о важнейших вопросах человеческого существования.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

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Самарский театр драмы им. Горького Самара, пл. Чапаева, 1
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Фотографии

Полет над гнездом кукушки Полет над гнездом кукушки Полет над гнездом кукушки

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