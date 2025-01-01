Меню
Полет души не сбило злато
Киноафиша Полет души не сбило злато

Спектакль Полет души не сбило злато

Постановка
Театр им. Камала. Новое здание 12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Короли татарского торгового капитала на Новой сцене Театра Камала

Эта постановка основана на реальных биографических событиях конца XIX – начала XX века. Спектакль повествует о ярчайших представителях татарского купечества, крупнейших «миллионщиках» и великих меценатах Оренбургского края, элите регионального бизнеса своего времени.

История гласит о братьях Хусаиновых, которых называли «королями татарского торгового капитала». Они стали ярким примером людей, создавших себе имя и в торговой среде Российской империи, и в сообществе российских меценатов.

Скромные богатеи

Богатейшие купцы, владевшие крупной недвижимостью в разных городах империи, отличались удивительной бережливостью и скромностью. Несмотря на свои состояния, они проявляли бескорыстие и искреннюю заботу о культурном и образовательном развитии общества.

Путь к просвещению

Не умея читать и писать, братья Хусаиновы осознанно и целеустремленно финансировали «новометодные» учебные заведения. Они оплачивали труд прогрессивных учителей, активно участвовали в строительстве школ и издании необходимой учебной литературы.

Эта постановка погружает зрителей в мир татарского купечества, раскрывая их вклад в развитие образования и культуры. Не упустите возможность стать частью этой увлекательной истории!

