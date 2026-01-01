Оповещения от Киноафиши
Спектакль Поле

Выпускницы Брусникина и Козака перечитывают Айтматова 12+
Продолжительность 1 час 40 минут
Возраст 12+
Билеты от 4000₽

О спектакле

Театр «Практика» представляет: «Поле» по Чингизу Айтматову

Спектакль «Поле», поставленный Мариной Брусникиной, основан на произведении великого киргизского писателя Чингиза Айтматова. В этом произведении поднимаются вечные темы человеческого предназначения, горя, счастья, мужества и судьбы.

«Поле» представляет собой уникальный проект, в котором одну роль играют несколько актрис. Они, используя тонкое взаимодействие и блестящее артистическое мастерство, рассказывают о судьбе женщины в водовороте жизни. Каждая из актрис передает свои эмоции и переживания, создавая единый образ, отражающий многогранность женской судьбы.

Актрисы на сцене

В спектакле участвуют талантливые выпускницы разных курсов Дмитрия Брусникина и Романа Козака. В состав команды входят:

  • Паулина Андреева
  • Александра Урсуляк
  • Марина Петренко
  • Виктория Корлякова
  • Яна Гладких
  • Нина Гусева
  • Анна Зайкова

*Обратите внимание: состав актрис может меняться, актуальную информацию можно проверить в социальных сетях театра.

Сотрудничество театра и продюсерского центра

Спектакль «Поле» стал результатом совместной работы театра «Практика» и продюсерского центра «Маруся-Продакшн», что подчеркивает высокий уровень профессионализма и креативности, характерных для данного проекта.

Приглашаем вас на это незабываемое спектакль, которое оставит глубокий след в душе каждого зрителя!

Режиссер
Марина Брусникина
В ролях
Паулина Андреева
Паулина Андреева
Александра Урсуляк
Александра Урсуляк
Марина Петренко
Марина Петренко
Виктория Корлякова
Виктория Корлякова
Яна Гладких
Яна Гладких

Купить билет на спектакль Поле

Помощь с билетами
Март
Апрель
23 марта понедельник
19:00
Музей Москвы Москва, Зубовский б-р, 2
от 4000 ₽
13 апреля понедельник
19:00
Театральный центр «На Страстном» Москва, Страстной б-р, 8а
от 4000 ₽

Фотографии

Поле Поле Поле Поле Поле Поле Поле Поле

