Театр «Практика» представляет: «Поле» по Чингизу Айтматову

Спектакль «Поле», поставленный Мариной Брусникиной, основан на произведении великого киргизского писателя Чингиза Айтматова. В этом произведении поднимаются вечные темы человеческого предназначения, горя, счастья, мужества и судьбы.

«Поле» представляет собой уникальный проект, в котором одну роль играют несколько актрис. Они, используя тонкое взаимодействие и блестящее артистическое мастерство, рассказывают о судьбе женщины в водовороте жизни. Каждая из актрис передает свои эмоции и переживания, создавая единый образ, отражающий многогранность женской судьбы.

Актрисы на сцене

В спектакле участвуют талантливые выпускницы разных курсов Дмитрия Брусникина и Романа Козака. В состав команды входят:

Паулина Андреева

Александра Урсуляк

Марина Петренко

Виктория Корлякова

Яна Гладких

Нина Гусева

Анна Зайкова

*Обратите внимание: состав актрис может меняться, актуальную информацию можно проверить в социальных сетях театра.

Сотрудничество театра и продюсерского центра

Спектакль «Поле» стал результатом совместной работы театра «Практика» и продюсерского центра «Маруся-Продакшн», что подчеркивает высокий уровень профессионализма и креативности, характерных для данного проекта.

Приглашаем вас на это незабываемое спектакль, которое оставит глубокий след в душе каждого зрителя!